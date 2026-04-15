Άντονι Μαρσιάλ: Δεν ήταν η λύση ούτε το Μεξικό - Τον έθεσε εκτός ομάδας η Μοντερέι

Ένας παίκτης που τον είδαμε στη χώρα μας να φοράει τη φανέλα της ΑΕΚ, πιστεύοντας τότε ό,τι θα βρει ξανά τον «ποδοσφαιρικό του χάρτη», όχι μόνο δεν τα κατάφερε εδώ αλλά «χάθηκε» και στο Μεξικό.

Πέρσι το καλοκαίρι αποχώρησε από την Ελλάδα και υπέγραψε «χρυσό» συμβόλαιο με τη Μοντερέι, περιμένοντας από τον ίδιο να το αξιοποιήσει. Οι εμφανίσεις βέβαια του 31χρονου φορ δεν ήταν αυτές που περίμεναν οι Μεξικανοί. Έχοντας μόλις 1 γκολ και 3 ασίστ σε 20 εμφανίσεις, αρχικά τον έθεσαν εκτός ομάδας και η αποδέσμευση φαίνεται να είναι πολύ κοντά.

Μιλάμε προφανώς για ένα ταλέντο που είχε απασχολήσει «όλη την Ευρώπη» όταν ήταν στα «καλά του». Για αυτόν ακριβώς το λόγο «έπεσε» στα χέρια του» ένα συμβόλαιο της τάξεως των... 4 εκατομμυρίων δολαρίων ή αλλιώς με το νόμισμά μας, 3.412.390 ευρώ. Κάνοντάς τον έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους στην Liga MX. Τώρα είναι ένα συμβόλαιο μέχρι το 2027 που οι Λατινοαμερικάνοι θέλουν «απεγνωσμένα» να το σπάσουν.