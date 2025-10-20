Αντωνίου για Ασίκη: «Δεν θυμόμαστε τη μέρα που γνωριστήκαμε, νομίζαμε πως θα είναι μια περιπέτεια»

Ο Αντώνης Αντωνίου και η Νατάσα Ασίκη μίλησαν στην εκπομπή «Στούντιο 4» για τη γνωριμία και τη σχέση τους, αλλά και το πώς είναι να εργάζεσαι μαζί με τον άνθρωπό σου. «Είμαστε 42 χρόνια μαζί. Δεν θυμόμαστε καν τη μέρα που γνωριστήκαμε, δεν το κρατήσαμε. Νομίζαμε πως θα είναι μια γνωριμία, μια περιπέτεια, πολύ ωραία και όσο πάει», σχολίασε ο Αντώνης Αντωνίου, ενώ εκείνη μοιράστηκε τις φασαριόζικες στιγμές από τις συνεργασίες τους στο θέατρο.

«Τσακωνόμαστε για αστεία πράγματα. Αντιδρώ μάλλον στον σκηνοθέτη. Ο Αντώνης περιμένει από εμένα να δω αυτό που έχει στο μυαλό του από την πρώτη ανάγνωση, όμως εγώ δεν θέλω, ή δεν μπορώ, να το κάνω αμέσως. Όσο περνάνε τα χρόνια, η γκρίνια είναι λιγότερη. Έχεις περισσότερες αντοχές, ο καθένας έχει πάρει τον χώρο του, έχουμε τις σταθερές μας».

Πάμε σαν άλλοτε

Στη συνέχεια η Νατάσα Ασίκη έκανε μια αναδρομή στο παρελθόν και θυμήθηκε τότε που ως παιδάκι έπαιξε στην ταινία «Οικογένεια Χωραφά» με τη Μάρω Κοντού και τον Αλέκο Αλεξανδράκη. «Έχω αμυδρά κάποιες μνήμες από την Οικογένεια Χωραφά. Θυμάμαι την περιοχή όπου γίνονταν τα γυρίσματα, ήταν στη Φραγκοκκλησιά στο Μαρούσι. Ήταν πολύ ερημιά τότε εκεί, ένα σπίτι υπήρχε μόνο. Θυμάμαι με πολλή αγάπη τη Μάρω Κοντού και τον Αλέκο Αλεξανδράκη.

Η ηθοποιός θυμήθηκε και τη σειρά «Μαντάμ Σουσού» όπου έκανε την υπηρέτρια της Άννας Παναγιωτοπούλου. «Με την Άννα είχαμε πολλές σχέσεις, με τον Θανάση Παπαγεωργίου έχουμε ακόμη. Δεν θα την ξεπεράσω ποτέ την Άννα, την αγαπώ πάρα πολύ. Είχα ταυτιστεί ίσως και με τον ρόλο, αλλά δεν μπορώ να την ξεπεράσω».