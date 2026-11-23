Ο Αντώνης Κανάκης μετακόμισε στο MEGA και σύντομα βγαίνουν στον αέρα οι τρεις εκπομπές του «Ράδιο Αρβύλα», «Βινύλιο» και «Boomers». Θεωρεί άραγε τη νέα του συνεργασία ως ένα νέο κεφάλαιο στα επαγγελματικά του; «Όταν έπειτα από τριάντα χρόνια που τα έχεις αφιερώσει σχεδόν αποκλειστικά σε ένα κανάλι, έρχεται η ώρα να αλλάξεις στέγη, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αλλά όσο παράξενο και αν ίσως ακούγεται, για εμένα έχει μεγαλύτερη σημασία σε ανθρώπινο επίπεδο παρά σε επαγγελματικό. Υπό αυτήν την έννοια, λοιπόν, το αντιλαμβάνομαι ως ένα νέο κεφάλαιο, γιατί κατά τα άλλα, η όποια μας/μου πορεία, ήταν πάντοτε αυτόνομη χωρίς να καθορίζεται ιδιαίτερα από το εκάστοτε κανάλι. Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι κατά κάποιον τρόπο επιστρέφουμε στο Mega, αφού τριάντα χρόνια πριν, το «ΑΜΑΝ» από εκεί ξεκίνησε για εννέα μόλις επεισόδια», είπε στην εφημερίδα Τα Νέα.

«Με το πέρασμα του χρόνου ξεπερνάς και απορρίπτεις»

«Εάν η συνεργασία μας, την οποία αυτές τις πρώτες ημέρες τη βιώνω πολύ θετικά και οφείλω να ευχαριστήσω θερμά τους ανθρώπους του Mega για την ανθρώπινη και ιδιαιτέρως ζεστή υποδοχή που μας επιφύλαξαν, αποδειχθεί μια αμοιβαία συνεργασία ειλικρίνειας και σεβασμού, τότε το νέο αυτό κεφάλαιο θα είναι τόσο ουσιαστικό, που σε έναν κόσμο γεμάτο τίτλους χωρίς όμως περιεχόμενο, δεν θα χρειάζεται κανέναν τίτλο. Όλα τα προηγούμενα κεφάλαια με τα καλά και τα κακά τους, είναι η διαδρομή μας/μου και οι διαδρομές μας είναι αυτές που μας έφεραν στο σήμερα. Ό,τι δεν επαναλαμβάνεις από τα προηγούμενα κεφάλαια της ζωής και της δουλειάς σου, είναι όλα όσα με το πέρασμα του χρόνου ξεπερνάς και απορρίπτεις. Όμως, ακόμα και αυτά, με αγάπη τα κρατάς μέσα σου».

20 χρόνια «Ράδιο Αρβύλα»

Ο Κανάκης αναφέρθηκε και στο πόσο έχει αλλάξει ο ίδιος όλα αυτά τα χρόνια που κάνει τηλεόραση. «Πρώτα εμείς οι άνθρωποι αλλάζουμε και μετά τα πράγματα που κάνουμε. Ειδικά τα πράγματα που γεννιούνται από ανθρώπους σε δημιουργικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο άποψης, και που είναι ζωντανοί οργανισμοί, αλλάζουν συνεχώς. Φυσικά έχουμε αλλάξει εμείς μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια και κατά συνέπεια και η δουλειά μας. Όμως παίζουν και οι συνθήκες τεράστιο ρόλο στις όποιες αλλαγές ή μεταλλάξεις. Ο κόσμος μας πριν από είκοσι χρόνια δεν έχει καμία σχέση με τον κόσμο του σήμερα. Το επίπεδο της πολιτικής πριν από είκοσι χρόνια, επίσης δεν έχει καμία σχέση με το σήμερα. Όλα αυτά συντελούν σε σημαντικές αλλαγές όχι μόνο στον σατιρικό κώδικα αλλά και γενικότερα. Θα ήμουν βέβαια ψεύτης αν δεν ομολογούσα πως μου λείπει η κάπως πιο ανέμελη ή ανάλαφρη συνθήκη του παρελθόντος».