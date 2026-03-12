Αντώνης Καρπετόπουλος: «Θα σε βρουν σε κανένα χαντάκι», μου είπαν όταν έγραψα κάτι που δεν τους άρεσε

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος μίλησε στην κάμερα του «Happy day» για τα όσα… ωραία έχει ακούσει όλα αυτά τα χρόνια της αθλητικής του καριέρας. «Έχει τύχει να με απειλήσουν για σχόλια που έχω κάνει στα αθλητικά. Μπορεί μια ωραία συζήτηση να ξεκινήσει με τη φράση: θα σε βρουν σε κανένα χαντάκι κάποια στιγμή! Ελπίζεις να μην έχεις ενοχλητικές επισκέψεις, να σου πουν ότι ξέρουν που μένεις. Νομίζουν ότι έχουμε προσωπικά προβλήματα με προπονητές, διαιτητές, παράγοντες, ότι τα παίρνουμε από κάποιους όλα αυτά τα χρόνια».

Στο πάνελ της Καινούργιου

Ο αθλητικογράφος αποκάλυψε πως στο παρελθόν δέχτηκε πρόταση από την Κατερίνα Καινούργιου για να βρεθεί στο πάνελ της εκπομπής της. «Το χιούμορ είναι καταφύγιο, είναι άμυνα. Λέω αστεία και γελάω μόνος μου. Ίσως αυτός ήταν και ο λόγος που μου έκαναν πρόταση για πρωινάδικο. Μου έκανε πρόταση η Κατερίνα Καινούργιου να είμαι στο πάνελ της, αλλά αρνήθηκα, γιατί δεν προλάβαινα. Κάτι έβλεπε σε εμένα και το εκτίμησα».

Πήρε φωτιά στο καφέ

Στη συνέχεια της κουβέντας του, ο Καρπετόπουλος, εξιστόρησε και ένα περιστατικό που συνέβη σε ένα καφέ που παραλίγο να εξελιχθεί σε κάτι πολύ επικίνδυνο! «Είχα πάει για καφέ και κινδύνεψα να καώ, δηλαδή σχεδόν κάηκα. Έπιναν καφέ και εκεί είχαν αυτές τις σόμπες που χρησιμοποιούν οι καφετέριες για ζεστασιά, η οποία ήταν πολύ δυνατή. Εγώ φόραγα ένα μπουφάν και κάποια στιγμή οι φίλοι μου είπαν ότι έβγαιναν καπνοί. Σηκώθηκα πάνω, το πέταξα και έσβησε η φωτιά».