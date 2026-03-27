Αντώνης Νικοπολίδης: «Αν ήταν στο χέρι μου, δεν θα σταμάταγα ποτέ το ποδόσφαιρο»

Ο Αντώνης Νικοπολίδης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» για το πώς ένιωσε όταν αναγκάστηκε να σταματήσει το ποδόσφαιρο και να αποσυρθεί, τις εντάσεις που προέκυψαν στην οικογένειά του, αλλά και για το γεγονός πως ως πατέρας είναι ιδιαίτερα αυστηρός. «Αν ήταν στο χέρι μου, δεν θα σταμάταγα ποτέ το ποδόσφαιρο, αλλά έπρεπε να σταματήσω. Η δυσκολία έχει να κάνει με το ότι η καθημερινότητα αλλάζει σε έναν αθλητή, ιδιαίτερα όταν έχει συμμετάσχει στον αθλητισμό και συγκεκριμένα στο ποδόσφαιρο όπως εγώ για 24 χρόνια.

Ξαφνικά επιστρέφεις στο σπίτι, προσπαθείς να προσαρμοστείς και δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Σίγουρα κάποιες εντάσεις υπήρχαν τότε μέσα στο σπίτι. Εγώ όλα αυτά τα ξεπέρασα γιατί όταν βρεις το επόμενο πράγμα που θες να κάνεις, και αφοσιώνεσαι σε αυτό, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο ομαλά»

«Προσπαθούμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας με αξίες»

«Ο μεγάλος μου γιος παίζει ποδόσφαιρο επαγγελματικά. Ήμουν ίσως λίγο πιο αυστηρός από όσα θα έπρεπε με τα παιδιά του. Παρόλα αυτά, θέλω να είμαι αυστηρός γενικότερα. Τα δίδυμα σπουδάζουν ακόμα. Κι εγώ και η γυναίκα μου, προσπαθούμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας κυρίως με αξίες και πιστεύω ότι τα καταφέρνουμε καλά».