Την ημερομηνία και τον τόπο της τελετής αποχαιρετισμού του Αντώνη Πανούτσου ανακοίνωσε η ΕΣΗΕΑ, μετά την είδηση του θανάτου του γνωστού αθλητικογράφου σε ηλικία 78 ετών. Όπως γνωστοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης το απόγευμα της Παρασκευής (27/11), η τελευταία αποχαιρετιστήρια τελετή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, στις 12:00, στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Νωρίτερα, η ΕΣΗΕΑ είχε εκφράσει τη θλίψη της για την απώλεια του δημοσιογράφου, τον οποίο χαρακτήρισε έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους αθλητικογράφους της χώρας.

Η δημοσιογραφική διαδρομή του Αντώνη Πανούτσου

Γεννημένος στον Πειραιά το 1948, ο Αντώνης Πανούτσος μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας από πολύ νεαρή ηλικία. Το 1965, ενώ ήταν ακόμη μαθητής, ξεκίνησε ως μαθητευόμενος ρεπόρτερ, καλύπτοντας ποδοσφαιρικούς αγώνες μικρών κατηγοριών. Συνέχισε την επαγγελματική του μαθητεία στην εφημερίδα «ΣΗΜΕΡΙΝΑ» το 1970.

Μετά την ολοκλήρωση του σχολείου και της στρατιωτικής του θητείας, έζησε για αρκετά χρόνια στην Αγγλία, όπου παρακολούθησε μαθήματα κοινωνικής ψυχολογίας και ιστορίας. Αργότερα εγκαταστάθηκε στο Δυτικό Βερολίνο, προτού επιστρέψει στην Ελλάδα το 1983.

Στην επαγγελματική του πορεία ανέλαβε αρχικά καθήκοντα αρχισυντάκτη και στη συνέχεια διευθυντή σύνταξης στο περιοδικό «MOTORRAD». Το 1986 υπήρξε συνιδρυτής του περιοδικού «MOTO», ενώ το 1990 συμμετείχε στην ίδρυση του «OZ».

Ακολούθησε η συνεργασία του με τις εφημερίδες «ΝΟΚ ΑΟΥΤ», «ΦΙΛΑΘΛΟΣ» και «ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ». Μετά την αναστολή της λειτουργίας της τελευταίας, εντάχθηκε στο δυναμικό της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ». Παράλληλα, αρθρογραφούσε σε έντυπα όπως τα «ΜΕΤΡΟ», «ΝΙΤΡΟ», «BIG», «ΚΛΙΚ» και «STATUS», μεταξύ άλλων.

Η παρουσία σε ραδιόφωνο και τηλεόραση

Ιδιαίτερα έντονη ήταν και η παρουσία του στα ραδιοφωνικά μέσα, με εκπομπές στους σταθμούς «ΚΑΝΑΛΙ ΕΝΑ», «ΗΧΩ FM» και «ΣΠΟΡ FM». Στην τηλεόραση παρουσίασε και συμμετείχε σε δημοφιλείς εκπομπές, όπως η «Αθλητική Κυριακή», το «Tora Tora Tora», το «Total Superleague», το «Kick Off» και το «Όσα λένε οι άντρες μεταξύ τους».

Το όνομά του συνδέθηκε στενά με τη μακρόχρονη συνεργασία του σε τηλεόραση και ραδιόφωνο με τον Αντώνη Καρπετόπουλο, με τους δύο δημοσιογράφους να αποτελούν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δίδυμα στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας.

Ο Αντώνης Πανούτσος υπήρξε επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ, συμμετέχοντας ενεργά στο έργο του.

Η Ένωση τον περιέγραψε ως άνθρωπο με δηκτικό και σαρκαστικό χιούμορ και ως δεινό σχολιαστή του ποδοσφαίρου, ο οποίος κέρδισε την εκτίμηση φιλάθλων και συναδέλφων χάρη στη φαντασία, τη διεισδυτικότητα, την εντιμότητα και την επαγγελματική του αρτιότητα.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της, η ΕΣΗΕΑ εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στους οικείους του και ιδιαίτερα στην κόρη του, Αναστασία, και στη σύντροφό του, Βιβή, αποχαιρετώντας έναν δημοσιογράφο που υπηρέτησε την αθλητική ενημέρωση με ξεχωριστό ύφος, συνέπεια και αφοσίωση.