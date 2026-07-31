Μια σημαντική ανακοίνωση έκανε ο Αντώνης Ρέμος, αποκαλύπτοντας ότι σκοπεύει να κάνει μια μικρή παύση από τις ζωντανές εμφανίσεις του μετά την ολοκλήρωση των φετινών επαγγελματικών του υποχρεώσεων. Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε για τα σχέδιά του, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων στη δισκογραφική και καλλιτεχνική του πορεία.

Η μεγάλη συναυλία για τα 30 χρόνια

Μιλώντας μέσω Skype στην εκπομπή «10 Παντού», ο Αντώνης Ρέμος αναφέρθηκε στην επετειακή συναυλία που ετοιμάζει τον Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη, τη γενέτειρά του.

Όπως αποκάλυψε, πρόκειται για μια μεγάλη μουσική γιορτή με ελεύθερη είσοδο, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην παραλία της πόλης και θα περιλαμβάνει εκπλήξεις και σημαντικές συμμετοχές.

«Θα γίνει μια γιορτή στην πόλη μου, τη Θεσσαλονίκη. Νιώθω την ανάγκη να επικοινωνήσω με όλη την Ελλάδα μέσω της Θεσσαλονίκης. Είναι μια τεράστια παραγωγή και πιστεύω ότι θα γράψουμε ιστορία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ένα restart μετά από 30 χρόνια»

Ο τραγουδιστής εξήγησε πως η συμπλήρωση τριών δεκαετιών στη μουσική αποτέλεσε αφορμή για να κάνει μια μικρή παύση από τις ζωντανές εμφανίσεις, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν πρόκειται για αποχώρηση από το τραγούδι.

«Στα 30 χρόνια είπα ότι θα κάνω μια μικρή διακοπή από τις ζωντανές εμφανίσεις με το κοινό. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε. Ετοιμάζω καινούργιο δίσκο, καινούργια τραγούδια. Η πορεία μας συνεχίζεται. Γίνεται ένα restart. Ξεκινάμε πάλι από την αρχή», δήλωσε.

Νέα μουσική και επόμενα σχέδια

Ο Αντώνης Ρέμος βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Μύκονο, όπου απολαμβάνει λίγες στιγμές ξεκούρασης πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Με τη μεγάλη επετειακή συναυλία να πλησιάζει και έναν νέο δίσκο να βρίσκεται στα σκαριά, ο δημοφιλής καλλιτέχνης δείχνει αποφασισμένος να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία του, κάνοντας, όπως είπε και ο ίδιος, ένα «restart» μετά από τρεις δεκαετίες επιτυχημένης παρουσίας στην ελληνική μουσική σκηνή.