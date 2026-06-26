Ο Αντώνης Ρέμος μετρά τρεις δεκαετίες επιτυχημένης πορείας στη μουσική και ετοιμάζεται να τις γιορτάσει με μια μεγάλη συναυλία στη γενέτειρά του, τη Θεσσαλονίκη. Λίγο πριν από το μουσικό ραντεβού της 12ης Σεπτεμβρίου, δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο αφιερωμένο στην πόλη όπου μεγάλωσε.

«Με βάλατε στα σπίτια σας και στις καρδιές σας»

Στο βίντεο, ο αγαπημένος ερμηνευτής περπατά σε αγαπημένα σημεία της Θεσσαλονίκης, όπως ο Λευκός Πύργος και το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώ μοιράζεται σκέψεις για τη διαδρομή του στο τραγούδι.

«Αυτούς τους δρόμους περπάτησα παιδί. Εγώ και τα όνειρά μου. Σήμερα δεν είμαι πια μόνος. 30 χρόνια στο τραγούδι γνώρισα όλους και όλες εσάς, με βάλατε στα σπίτια σας και στις καρδιές σας. Είστε οι φίλοι μου!», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το κάλεσμα για τη μεγάλη γιορτή

Ο Αντώνης Ρέμος ολοκληρώνει το μήνυμά του καλώντας το κοινό να βρεθεί στη μεγάλη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στην παραλία της Θεσσαλονίκης.

«Σας προσκαλώ όλους στη γιορτή μου, στην πόλη που αγαπώ, στη Θεσσαλονίκη μου», λέει στο τέλος του βίντεο, προαναγγέλλοντας μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με ελεύθερη είσοδο και πολλές εκπλήξεις.