Αντουάν ντε Σεντ-Εξιπερί: Η τελευταία πτήση του δημιουργού του «Μικρού Πρίγκιπα» που έγινε θρύλος

Τον Αντουάν ντε Σεντ-Εξιπερί, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα στις 29 Ιουνίου του 1900, τον γνωρίζει σχεδόν όλος ο κόσμος ως τον δημιουργό του «Μικρού Πρίγκιπα», ενός από τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία όλων των εποχών.

Λίγοι όμως γνωρίζουν ότι ο διάσημος συγγραφέας ήταν και έμπειρος πιλότος της γαλλικής πολεμικής αεροπορίας. Και ακόμη λιγότεροι γνωρίζουν πως ο θάνατός του εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα αεροπορικά μυστήρια του 20ού αιώνα.

Το πρωί της 31ης Ιουλίου 1944, απογειώθηκε από την Κορσική με ένα αναγνωριστικό αεροσκάφος Lockheed P-38 Lightning. Αποστολή του ήταν να φωτογραφίσει τις γερμανικές θέσεις, ενόψει της συμμαχικής απόβασης στην Προβηγκία. Δεν επέστρεψε ποτέ.



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Η εξαφάνιση που γέννησε αμέτρητες θεωρίες



Η αναζήτηση δεν απέδωσε τίποτα. Χωρίς συντρίμμια, χωρίς μάρτυρες και χωρίς κανένα ίχνος του αεροπλάνου, η εξαφάνιση του Σεντ-Εξιπερί πέρασε γρήγορα από την πραγματικότητα στον θρύλο.

Για δεκαετίες διατυπώθηκαν δεκάδες εκδοχές. Μήπως καταρρίφθηκε από γερμανικό μαχητικό; Έχασε τον έλεγχο του αεροσκάφους λόγω μηχανικής βλάβης; Ή μήπως, όπως υποστήριξαν ορισμένοι, επέλεξε συνειδητά να μη γυρίσει ποτέ;

Καμία θεωρία δεν μπορούσε να αποδειχθεί.



Το βραχιόλι που έσπασε τη σιωπή μετά από 54 χρόνια



Η πρώτη μεγάλη ανατροπή ήρθε το 1998. Ένας ψαράς, ανοιχτά της Μασσαλίας, ανέσυρε στα δίχτυα του ένα ασημένιο βραχιόλι.

Πάνω του ήταν χαραγμένα τρία ονόματα: του Αντουάν ντε Σεντ-Εξιπερί, της συζύγου του Κονσουέλο και του Αμερικανού εκδότη του.

Για πρώτη φορά υπήρχε ένα απτό στοιχείο που συνέδεε τον συγγραφέα με τη θαλάσσια περιοχή όπου θεωρούνταν ότι είχε χαθεί.



Τα συντρίμμια που έδωσαν κάποιες απαντήσεις... αλλά όχι όλες



Λίγα χρόνια αργότερα, δύτες εντόπισαν στον ίδιο θαλάσσιο χώρο τα συντρίμμια ενός Lockheed P-38 Lightning. Ο αριθμός κατασκευής που βρέθηκε πάνω στα εξαρτήματα ταυτοποιήθηκε με το αεροσκάφος που πετούσε ο Σεντ-Εξιπερί.

Το μεγάλο μυστήριο της εξαφάνισης είχε πλέον λυθεί. Όχι όμως και τα αίτια της πτώσης.

Οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι ο έλικας δεν έφερε ενδείξεις μηχανικής βλάβης, ενώ δεν εντοπίστηκαν εμφανή ίχνη από σφαίρες.

Το μόνο συμπέρασμα ήταν ότι το αεροπλάνο προσέκρουσε στη θάλασσα με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα, σχεδόν κάθετα. Το γιατί, όμως, συνέβη αυτό παραμένει άγνωστο.

Η ομολογία που αναζωπύρωσε το μυστήριο



Το 2006 ένας 84χρονος πρώην πιλότος της γερμανικής Luftwaffe, ο Χορστ Ρίπερτ, έκανε μια αποκάλυψη που προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση. Υποστήριξε ότι στις 31 Ιουλίου 1944 κατέρριψε ένα γαλλικό αναγνωριστικό P-38 στην ίδια ακριβώς περιοχή.

Αργότερα, όταν έμαθε ποιος αγνοούνταν εκείνη την ημέρα, πίστεψε πως πιθανότατα επρόκειτο για τον Σεντ-Εξιπερί. Ωστόσο δεν υπήρξαν ποτέ αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό του.

Ακόμη και η οικογένεια του συγγραφέα αντιμετώπισε με επιφύλαξη την εξομολόγηση, επισημαίνοντας ότι ο πρώην πιλότος δεν μπορούσε να γνωρίζει ποιος βρισκόταν μέσα στο αεροσκάφος.

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Ένας άνθρωπος που δεν έπαψε ποτέ να πετά



Η ζωή του Σεντ-Εξιπερί ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τους αιθέρες.

Είχε επιζήσει από σοβαρά αεροπορικά δυστυχήματα, είχε τραυματιστεί επανειλημμένα και, παρά τα προβλήματα υγείας και την ηλικία του, επέμεινε να επιστρέψει στην ενεργό δράση κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Λίγο πριν φύγει για την τελευταία του αποστολή είχε γράψει στη σύζυγό του: «Φεύγω για να γίνω πιλότος πολέμου. Δεν φεύγω για να πεθάνω. Αλλά αποδέχομαι πρόθυμα να κοιμηθώ έτσι».

«Θα φαίνομαι σαν πεθαμένος, αλλά δεν θα είναι αλήθεια...»



Στον «Μικρό Πρίγκιπα» υπάρχει μία φράση που σήμερα μοιάζει σχεδόν προφητική: «Θα φαίνομαι σαν πεθαμένος, αλλά δεν θα είναι αλήθεια».

Ίσως γι' αυτό, ο Αντουάν ντε Σεντ-Εξιπερί εξακολουθεί να συναρπάζει οκτώ δεκαετίες μετά τον θάνατό του. Το αεροπλάνο του βρέθηκε. Το σημείο της πτώσης εντοπίστηκε.

Όμως η πραγματική αιτία που ο δημιουργός του «Μικρού Πρίγκιπα» δεν επέστρεψε ποτέ από εκείνη την πτήση εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο γοητευτικά άλυτα μυστήρια της αεροπορικής ιστορίας.