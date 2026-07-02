Αντριάνα Ανδρέοβιτς: «Κουράστηκα να κάνω τη δυνατή, θέλω να κλαίω, να στεναχωριέμαι, να προσπαθώ»

Η Αντριάνα Ανδρέοβιτς ήταν καλεσμένη στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα για το πόσο δυνατός είναι τελικά αυτός που κλαίει, λυγίζει, πέφτει και ξαναπροσπαθεί! «Κουράστηκα να είμαι δυνατή στα ψέματα. Έχουμε μάθει οι γυναίκες -πιο πολύ της γενιάς μου- ότι ο δυνατός είναι αυτός που αντέχει. Αυτός που τα καταφέρνει όλα, όσο και να τον χτυπάνε. Όχι, ρε παιδιά. Ο δυνατός είναι αυτός που κλαίει, που στεναχωριέται, που δεν τα καταφέρνει, που ξαναπροσπαθεί, που δεν πειράζει. Αυτό, το δεν πειράζει, το έκανες ένα λάθος, το παίρνεις την ευθύνη σου και προχωράς. Αυτό εννοώ. Και τώρα νιώθω αδύναμη, νιώθω δυνατή, νιώθω καλά, τώρα δεν νιώθω καλά. Έχουν καταλήξει οι φίλοι μου να μην είναι καλά και να κλείνονται στο σπίτι τους. Δεν είσαι καλά, έλα μαζί μου να το βρούμε.

Εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει το βίωμά μας να είναι πάνω απ' όλα. Υπάρχουν και αντικειμενικά πράγματα. Αν μου μιλήσεις άσχημα, μπορεί να στεναχωρηθώ πάρα πολύ, μπορεί να στεναχωρηθώ μέτρια, αυτό είναι δική μου ευθύνη και να σου πω μέχρι εδώ, δεν θέλω άλλο. Δεν συμφωνώ ότι αυτό πρέπει να είναι το μεγαλύτερο σοκ της ζωής μου. Θεωρώ όμως ότι είμαστε πολύ ψυχικά κουρασμένοι και γι’ αυτό μας βγαίνει έτσι. Έχουμε κουραστεί αρκετά και με τον COVID, έχουμε περάσει πολλά πράγματα σαν εποχή. Τα συναισθήματα έχουν και μία εφηβεία, δηλαδή, από εκεί που δεν κλαίμε και είμαστε πανίσχυροι, έχει μία εφηβική τάση να πάμε λίγο στο α, είμαι πάρα πολύ ευάλωτος», μέχρι να βρούμε την ισορροπία μας. Η ανθρωπότητα θα ισορροπήσει κάπου αλλού καλύτερα».

«Στην τηλεόραση λένε: ένα μπότοξ δεν θα κάνεις;»

«Δεν έχω κάνει μπότοξ και είναι εμφανές! Δεν έχω κάνει τίποτα, ενώ μπορεί να κάνω μεσοθεραπεία και κάτι τέτοια πράγματα που σε βοηθάνε να είσαι λίγο πιο λαμπερή, αλλά είμαι σκράπας σε αυτά. Δεν τα ξέρω καθόλου. Τα φοβάμαι σαν τρελή. Θαυμάζω πολύ κόσμο που κάνει αυτό που θέλει. Δεν μου αρέσει που βλέπω ανθρώπους γύρω μου και δεν έχουν έκφραση στο πρόσωπό τους.

Μου αρέσει πολύ να βλέπω ανθρώπους χαρούμενους, οπότε αν το μπότοξ τους κάνει χαρούμενους είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Αλλά από την άλλη επειδή είναι το επάγγελμά μας καταλαβαίνω ότι στο θέατρο δεν θα σου πουν κάτι, στην τηλεόραση όμως θα πουν: ένα μπότοξ δεν θα κάνεις; Φαίνεται τόσο έντονα. Αλλά απ’ την άλλη, αυτοί δεν είμαστε; Δηλαδή δεν πρέπει στην κάμερα να βλέπεις πολύ ζωντανά πρόσωπα; Εγώ νιώθω ότι αυτό υπηρετώ».

«Δεν θα με δεις κάπου να παρτάρω»

«Η τεμπελιά είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Πολύ όμορφο. Παλιά το έλεγαν αναστοχασμό αυτό, που κάθεσαι λίγο σε ησυχία και ό,τι πληροφορία έχεις πάρει, δουλεύουμε, τρέχουμε, κάνουμε κάθεται λίγο και μετά βγαίνεις καινούριος!

Πέρσι το καλοκαίρι ανανεώθηκα λίγο. Η θάλασσα με βοηθάει εμένα, δεν είμαι καθόλου πρωτότυπη. Οι διακοπές, η θάλασσα, η ηρεμία, η ησυχία, δεν θα με δεις κάπου να παρτάρω. Θα πάω κάπου ήσυχα να κάτσω, να ακούω λίγο παφ παφ παφ, αυτό… Σε ήσυχο νησί, στο Πήλιο, που αγαπώ πολύ, τέτοια μέρη».