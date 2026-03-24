Αντριάνα Καρεμπέ Σκλεναρίκοβα: «Με κακοποίησε λεκτικά και σωματικά και τώρα χειραγωγεί την κόρη μας»

Η Αντριάνα Καρεμπέ Σκλεναρίκοβα σπάει τη σιωπή της και ξεσπά για τη λεκτική και σωματική κακοποίηση που βίωσε από τον άντρα της, Αράμ Οχανιάν με τον οποίο παντρεύτηκαν το 2014 στο Μαρόκο και απέκτησαν μία κόρη. Η Νίνα, 8 χρόνων σήμερα, βιώνει αντίστοιχες καταστάσεις, αφού ο πρώην άντρας της, χειραγωγεί το παιδί τους στοχεύοντας να κάνει την Καρεμπέ να χάσει την κοινή επιμέλειά της. Για τον λόγο αυτό το μοντέλο αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για όλα όσα έζησε και να κινηθεί νομικά εναντίον του Οχανιάν πιστεύοντας στη δικαιοσύνη.

Η ανάρτηση που έκανε στο Instagram συγκλονίζει: «Για χρόνια, αντιμετωπίζω αδιάκοπη πίεση και επανειλημμένες προσπάθειες αποσταθεροποίησης από τον πατέρα της κόρης μου. Η Νίνα έχει γίνει το όργανο και το αντικείμενο εκβιασμού και διαπραγματεύσεων τόσο παράλογων όσο και αφόρητων από την πλευρά του άνδρα που εξακολουθεί να είναι ο σύζυγός μου. Για πολύ καιρό, επέλεξα να μην απαντήσω, να χαμογελάσω και να σιωπήσω, προκειμένου να προστατεύσω το παιδί μου και να διατηρήσω ό,τι έπρεπε να μείνει μακριά από τη δημόσια σφαίρα».

«Δεν θέλω πλέον να σιωπώ»

Σιώπησα ακόμη και στους αγαπημένους μου, για τις δοκιμασίες που πέρασα: τους τραυματισμούς, τις απειλές, τις ψευδείς και ταπεινωτικές κατηγορίες, τη λεκτική και σωματική κακοποίηση. Ήλπιζα ότι ο χρόνος, η απόσταση και η λογική θα ηρεμούσαν τελικά την κατάσταση. Πάντα προς το συμφέρον της κόρης μου. Σήμερα, εμπνευσμένη από το θάρρος όσων μίλησαν πριν από εμένα, δεν θέλω πλέον να σιωπώ.

Έφυγα από τη βία, αλλά με προλαβαίνει, ακριβώς τη στιγμή που προσπαθώ να ξαναχτίσω τη ζωή μου. Δεν μπορώ πλέον να σιωπώ τώρα που η κόρη μου Νίνα έχει γίνει το όργανο ελιγμών και διαδικασιών που στοχεύουν στο να με ταπεινώσουν, να με πληγώσουν, και προσπαθώντας με κάθε δυνατό μέσο να με κάνει να χάσω την επιμέλεια που μοιραζόμουν μέχρι τώρα.

Μακάρι να μην είχα ποτέ χρειαστεί να αποκαλύψω αυτές τις προσωπικές και επώδυνες πραγματικότητες, οι οποίες θα έπρεπε να παραμείνουν ιδιωτικές. Αλλά τώρα είναι δική μου ευθύνη να υπερασπιστώ την ευημερία του παιδιού μου, την ασφάλειά μας, τη νέα μου ζωή και τα δικαιώματά μου ως μητέρας και γυναίκας. Έτσι, σήμερα κάνω την επιλογή να σπάσω τη σιωπή, να αναζητήσω δικαιοσύνη στην οποία πιστεύω. Να μιλήσω. Να τολμήσω. Να πω. Και να αποδείξω. Για μένα. Για την κόρη μου. Αντριάνα Καρεμπέ».