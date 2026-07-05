Η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της προσωπικής της ζωής, έχοντας βρει ξανά την ευτυχία στο πλευρό του Μαρκ Λαβουάν. Το πρώην supermodel και ο δημοφιλής Γάλλος τραγουδιστής και ηθοποιός είναι ζευγάρι εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο και πλέον δεν κρύβουν τον έρωτά τους.

Οι δυο τους πραγματοποιούν συχνά κοινές δημόσιες εμφανίσεις, δείχνοντας πιο αγαπημένοι από ποτέ και επιβεβαιώνοντας πως η σχέση τους δυναμώνει όσο περνά ο καιρός.

Οι πρώτες κοινές εμφανίσεις

Οι πρώτες πληροφορίες για το ειδύλλιό τους κυκλοφόρησαν στις αρχές του 2024, όταν άρχισαν να εμφανίζονται μαζί σε δημόσιες εξόδους.

Λίγους μήνες αργότερα έκαναν την πρώτη επίσημη εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Τηλεόρασης του Μόντε Κάρλο, τραβώντας τα βλέμματα με τη χημεία και τη διακριτική τρυφερότητα που έδειχναν ο ένας στον άλλον.

Πρόσφατα, το ζευγάρι έδωσε ξανά το «παρών» στην τελετή λήξης του 65ου Φεστιβάλ Τηλεόρασης του Μόντε Κάρλο, ποζάροντας αγκαλιασμένο στους φωτογράφους.

Ποιος είναι ο Μαρκ Λαβουάν

Ο Μαρκ Λαβουάν αποτελεί μία από τις πιο γνωστές προσωπικότητες της γαλλικής μουσικής σκηνής. Με καριέρα που ξεκίνησε τη δεκαετία του '80, έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία ως τραγουδιστής, ενώ έχει διαγράψει αξιόλογη πορεία και ως ηθοποιός.

Ο ίδιος δεν έχει κρύψει ποτέ τον θαυμασμό του για την Αντριάνα Καρεμπέ, την οποία έχει χαρακτηρίσει σε συνεντεύξεις του μια γυναίκα που τον γοητεύει και του χάρισε ξανά την ευτυχία.

Από την πλευρά της, η Αντριάνα έχει περιγράψει τη σχέση τους ως μια όμορφη έκπληξη στη ζωή της, τονίζοντας πως πίσω από τη δημόσια εικόνα του, ο Μαρκ Λαβουάν είναι ένας άνθρωπος με ξεχωριστή προσωπικότητα και σπάνια ευαισθησία.

Μια νέα σελίδα στη ζωή της

Μετά τις δύσκολες προσωπικές στιγμές που βίωσε τα προηγούμενα χρόνια, η Αντριάνα Καρεμπέ δείχνει να έχει αφήσει πίσω της το παρελθόν και να απολαμβάνει μια πιο ήρεμη και ισορροπημένη καθημερινότητα.

Στα 54 της χρόνια συνεχίζει να διαγράφει μια επιτυχημένη πορεία στον χώρο της μόδας, συμμετέχοντας σε σημαντικές διοργανώσεις και επιδείξεις, ενώ παράλληλα ζει έναν έρωτα που, όπως όλα δείχνουν, της έχει χαρίσει ξανά το χαμόγελο.