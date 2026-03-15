Αντριάνα Σκλεναρίκοβα: Tο παθιασμένο φιλί με τον Μαρκ Λαβουάν που προκάλεσε και η απάντησή της

Για την κακοποίηση του πατέρα της, τις σχέσεις της με τις γυναίκες στη ζωή της, τον ειρηνικό έρωτά της με τον Marc Lavoine και, πάνω απ' όλα, την αγάπη, το θέμα του νέου της βιβλίου, «Je t'aime parce que je t'aime et voilà tout» (Σ' αγαπώ γιατί σ' αγαπώ και αυτό είναι όλο) μίλησε η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα που συνοδευόμενη από την κόρη της επισκέφθηκε την μητέρα της στη Σλοβακία και απόλαυσε μια εβδομάδα χαλάρωσης μακριά από τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας.

Στο εξώφυλλο της Paris Match τις βλέπουμε να ποζάρουν με το ίδιο dress code: άσπρο πουκάμισο και τζιν παντελόνι, ενώ το νέο haircut της Αντριάνα ομολογουμένως της πάει πολύ.

Μιλώντας μεταξύ άλλων για το παθιασμένο φιλί που αντάλλαξε με τον Marc Lavoine κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης του Concerto for Peace, στις 18 Σεπτεμβρίου, στο Παρίσι εξηγεί: «Δεν μπορώ να το εξηγήσω και, ειλικρινά, δεν με νοιάζει. Υπήρχαν τόσες πολλές φήμες ότι χωρίζαμε, ότι ήμασταν θυμωμένοι... Και γιατί; Επειδή πέρασαν δύο ή τρεις μήνες χωρίς να έχουμε εμφανιστεί δημόσια μαζί!», εξηγεί, τονίζοντας στη συνέχεια τη διαφορά μεταξύ Γαλλίας και Αμερικής.

«Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι άνθρωποι φιλιούνται συνέχεια στο κόκκινο χαλί και κανείς δεν κλείνει το μάτι. Στη Γαλλία, γίνεται γεγονός! Αλλά αν ένα φιλί είναι ανησυχητικό, είναι ίσως επειδή αποκαλύπτει κάτι γνήσιο. Και θα προτιμούσα να με επικρίνουν επειδή είμαι ερωτευμένη παρά επειδή προσποιούμαι».