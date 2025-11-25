«Άντριου, η αποκαθήλωση»: Η Βόρεια Ιρλανδία «ξηλώνει» το όνομα του πρίγκιπα από δρόμο

Ένα συμβούλιο της Βόρειας Ιρλανδίας έγινε το πρώτο στο Ηνωμένο Βασίλειο που ξεκίνησε διαδικασία για τη μετονομασία μιας οδού που φέρει το όνομα του πρίγκιπα Άντριου, μετά την απόφαση του βασιλιά Κάρολου να απομακρύνει τον αδελφό του από τη δημόσια ζωή.



Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την απόφαση του μονάρχη τον περασμένο μήνα να αφαιρέσει από τον μικρότερο αδελφό του τον τίτλο του πρίγκιπα και να τον εκδιώξει από την έπαυλή του, με στόχο να προστατεύσει τη φήμη της βασιλικής οικογένειας εν μέσω της σύνδεσης του Άντριου με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Όπως γράφει ο Independent, το συμβούλιο Mid and East Antrim στη Βόρεια Ιρλανδία συμφώνησε ομόφωνα σε μια συνεδρίαση να προχωρήσει στην αλλαγή του ονόματος της οδού Prince Andrew Way στο Carrickfergus. Η απόφαση περιλαμβάνει επίσης διαβούλευση με τους κατοίκους της περιοχής για τη νέα ονομασία της οδού.

Η σύμβουλος Άννα Χένρι του κόμματος Traditional Unionist Voice δήλωσε: «Πρόκειται για μια θλιβερή αλλά απαραίτητη πρόταση. Δυστυχώς, οι φερόμενες πράξεις του Άντριου Μαουνμπάντεν Ουίνδσορ κατέστησαν αδύνατο για το συμβούλιο να συνεχίσει να τον τιμά με τον τρόπο που οι άνθρωποι του Mid and East Antrim έκαναν στο παρελθόν».

Το προσωπικό του Συμβουλίου θα ξεκινήσει τώρα τη διοικητική διαδικασία, σε συνεργασία με νομικά όργανα όπως η ταχυδρομική υπηρεσία και τον βασιλικό οίκο.



Θα αξιολογήσουν επίσης εάν το συμβούλιο μπορεί να καλύψει τα πιθανά έξοδα για τις 10 διευθύνσεις που βρίσκονται στον δρόμο.

