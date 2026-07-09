Μια φωτογραφία που παρέμενε για χρόνια στο προσωπικό της αρχείο επέλεξε να μοιραστεί η Άντζελα Δημητρίου με τους διαδικτυακούς της φίλους. Η αγαπημένη τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα σπάνιο στιγμιότυπο στο οποίο ποζάρει δίπλα στη Μπόνι Τάιλερ, από μια βραδιά στα μπουζούκια που είχε μείνει χαραγμένη στη μνήμη της.

Μερικές φωτογραφίες αξίζουν περισσότερο από χίλιες λέξεις. Κουβαλούν ιστορίες, συναντήσεις και στιγμές που, όσο περνούν τα χρόνια, αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική αξία. Μία τέτοια εικόνα επέλεξε να μοιραστεί και η Άντζελα Δημητρίου.

Η φωτογραφία από μια βραδιά στα μπουζούκια

Η τραγουδίστρια ανάρτησε τη φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας μια παλαιότερη συνάντησή της με τη διεθνούς φήμης ερμηνεύτρια, όταν εκείνη είχε βρεθεί σε νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν η ίδια.

Το σπάνιο στιγμιότυπο τράβηξε αμέσως το ενδιαφέρον των θαυμαστών της, καθώς μέχρι σήμερα δεν είχε δει το φως της δημοσιότητας.

Ένα στιγμιότυπο που ξύπνησε αναμνήσεις

Η δημοσίευση λειτούργησε ως μια προσωπική αναδρομή σε μια ξεχωριστή στιγμή της πορείας της Άντζελας Δημητρίου, ενώ αρκετοί ακόλουθοί της σχολίασαν με συγκίνηση τη συνάντηση των δύο τραγουδιστριών.

Οι αναμνήσεις αποκτούν συχνά μεγαλύτερη αξία με το πέρασμα του χρόνου και μια παλιά φωτογραφία μπορεί να ξαναζωντανέψει στιγμές που έμοιαζαν να έχουν μείνει για πάντα κλεισμένες σε ένα άλμπουμ. Αυτό ακριβώς κατάφερε και η συγκεκριμένη ανάρτηση, η οποία συγκέντρωσε δεκάδες μηνύματα και σχόλια από τους διαδικτυακούς φίλους της τραγουδίστριας.