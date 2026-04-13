Άντζελα Δημητρίου - Λευτέρης Πανταζής: «Τσακωνόμασταν και το βράδυ στην πίστα ξαναρχόταν ο έρωτας»

Η Άντζελα Δημητρίου και ο Λευτέρης Πανταζής ήταν καλεσμένοι στο «Στούντιο 4» και μίλησαν για τη γνωριμία τους, τη συνεργασία τους, το πώς ήταν ως ζευγάρι, αλλά και για τη σχέση που έχουν σήμερα. «Γνωριστήκαμε πρώτη φορά το 1971. Εγώ δεν ήμουν β’ όνομα. Από μένα δεν υπήρχε καμία σπίθα προς τον Λευτέρη. Είδα ένα παιδάκι μικρό με τζιν, σαγιονάρα και πουκάμισο με ανοιχτά κουμπιά. Το 1983 έγινε το μπλέξιμο με τον Λευτέρη. Μας έδεσε το θέμα της φτώχειας, της οικογένειας. Πήγαινα στο σπίτι του, μαγείρευα. Εμένα πάντα μου άρεσε η οικογένεια. Να έχω έναν σύντροφο, να μπορώ να στηριχτώ πάνω του. Είμαι παιδί χωρισμένων γονιών και πάντα μέσα από την καρδιά και την ψυχή ενός συντρόφου έψαχνα πάνω από όλα τον πατέρα μου.

Ο Λευτέρης ήταν πολύ ζηλιάρης. Του άρεσε να είναι πάντα στο επίκεντρο, εγώ, εγώ, εγώ… Εγώ έκανα πίσω και τα κατάπινα, μετά ξέσπαγα. Περάσαμε πολύ ωραία μαζί. Με διακοπές, με ταξίδια, με καβγάδες. Μου είχε δώσει όμως δικαιώματα. Αργούσε να έρθει στο σπίτι. Με τον Λευτέρη χωρίσαμε πολύ καλά γιατί τότε έπρεπε να χωρίσουμε.

Όταν έφυγε από τη ζωή η μάνα του, η μόνη γυναίκα που στάθηκε στο πλευρό του ήμουν εγώ. Την πήγαμε στην τελευταία της κατοικία. Ήμουν οικογένεια. Ο Λευτέρης ίσως ήθελε να τα ξαναβρούμε. Εκείνος πήγε αλλού, εγώ αλλού, χώρισαν οι δρόμοι μας. Δεν παύει να είμαστε δύο καλλιτέχνες με πολύ μεγάλη αξία. μας δεχτηκε ξανά ο κόσμος. Οι γυναίκες δεν θέλουν να μας βλέπουν μαζί. Θέλουν τον Λευτέρη. Πάντως είναι καλύτερα να έχεις έναν φίλο, παρά έναν σύντροφο», είπε η Άντζελα Δημητρίου.

«Κάποιες γυναίκες έχουν γράψει άλλη ιστορία στη ζωή μου»

«Τότε που γνωριστήκαμε εγώ ήμουν λίγο πιο κάτω από την Άντζελα. Ο καθένας μας είχε τη ζωή του. Οι ζωές μας έσμιξαν το 1983. Μπαίνω μέσα και βλέπω αυτόν τον άγγελο μπροστά μου.

Όταν ζηλεύεις τσακώνεσαι συνέχεια. Δεν φτάσαμε ποτέ να πάρω μια βαλίτσα και να σηκωθώ να φύγω. Ήμασταν δυο άνθρωποι που φροντίζαμε τις οικογένειές μας και αυτές δεν ήθελαν να τα βρούμε, να φύγουμε και να τους παρατήσαουμε. Εγώ ήμουν ο πατέρας της οικογένειας. Αν έφευγα για να ζήσω με την Άντζελα θεωρούσαν ότι τους παρατούσα. Μακάρι να μην είχαμε τα προβληματάκια με τις οικογένειές μας.

Εκείνη δεν έλεγε ποτέ ότι ζήλευε, αλλά μπορούσε να σπάσει την πόρτα να δει με ποιον είμαι μέσα στο καμαρίνι. Τσακωνόμασταν και το βράδυ στην πίστα ξαναρχόταν ο έρωτας. Κάποιες γυναίκες έχουν γράψει άλλη ιστορία στη ζωή μου. Η Άντζελα είναι η μία και η μητέρα του παιδιού μου η άλλη! Όταν με χρειάζεται είμαι κοντά της, όταν τη χρειάζομαι εγώ είναι κοντά μου», πρόσθεσε ο Λευτέρης Πανταζής.

Η άγνωστη ιστορία με τον Στηβ Κακέτση

Η Άντζελα Δημητρίου θυμήθηκε και τη γνωριμία της με τον Στηβ Κακέτση, γνωριμία που για πολλά χρόνια δεν είχε οδηγήσει πουθενά, ούτε σε προσωπικό, ούτε σε επαγγελματικό επίπεδο. «Έρχεται ο Κακέτσης, κούκλος, και κάθεται πρώτο τραπέζι. Μου πετούσε πιάτα και λουλούδια. Κάποια στιγμή είπε στον επιχειρηματία να πάω στο τραπέζι του. Τι ώρα τελειώνεις τη δουλειάς σου; Θα σε περιμένω να έρθεις στη Νεράιδα και να μιλήσουμε για να σε πάρω εκεί, μου είπε. Του απάντησα πως θα το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Δεν πήγα ποτέ. Δεν έτυχε. Το ’90 κάτι τελικά συναντηθήκαμε».