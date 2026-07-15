Άντζελα Γκερέκου για Μάρω Κοντού: «Σε ευχαριστώ για όσα μου χάρισες απλόχερα τηλεοπτική μου μαμά»

Το δικό της αντίο στη Μάρω Κοντού μέσω Instagram είπε η Άντζελα Γκερέκου. Οι δύο γυναίκες συνεργάστηκαν μαζί στη σειρά του MEGA «Η Γη της Ελιάς» όπου έπαιζαν μέχρι πρόσφατα τη μάνα και την κόρη και πέρασαν πολλά χρόνια η μία στην καθημερινότητα της άλλης.

«Μάρω μου, αγαπημένη μου… Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπαίνουν στη ζωή σου και δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά. Μένουν στη μνήμη, στο βλέμμα, στη φωνή τους, στα γέλια, στα δάκρυα, στις στιγμές που μοιράστηκαν μαζί μας. Εσύ ήσουν και είσαι ένας από αυτούς.

Με το σπουδαίο ταλέντο σου, το μοναδικό μυαλό σου, την ευγένεια, την σοφία, τη γενναιοδωρία της ψυχής σου, την κομψότητα σου, το απαράμιλλο χιούμορ σου, την αγκαλιά σου και εκείνο το ξεχωριστό χαμόγελο που έκανε τους ανθρώπους να νιώθουν γλυκά και οικεία.

Είχα την τύχη να σε γνωρίσω καλά, να συνεργαστώ μαζί σου 5 ολόκληρα χρόνια και να σε αγαπήσω. Σε ευχαριστώ για όλα όσα μου χάρισες απλόχερα, τηλεοπτική μου Μαμά Μαρία…

Κάθε συνάντησή μας ήταν ένα μικρό μάθημα ήθους, αξιοπρέπειας και χαράς για τη ζωή! Μπροστά από τις κάμερες, αλλά ακόμα περισσότερο πίσω από αυτές.

Σήμερα η σκέψη μου ταξιδεύει σε σένα με συγκίνηση, ευγνωμοσύνη και αγάπη. Καλό σου ταξίδι, αγαπημένη μου Μάρω. Θα σε θυμόμαστε πάντα με το φως που σκόρπιζες γύρω σου», έγραψε στην ανάρτησή της η Γκερέκου.