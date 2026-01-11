Άντζελα Γκερέκου: «Μπορεί να γίνει ταινία η ζωή του Τόλη Βοσκόπουλου»

Στο ενδεχόμενο να γίνει ταινία η ζωή του Τόλη Βοσκόπουλου, αναφέρθηκε η Άντζελα Γκερέκου, ηθοποιός και πρώην σύζυγος του εμβληματικού τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή το 2021.

«Υπάρχει η επιθυμία και υπάρχουν προτάσεις αλλά θέλω να είμαστε –και εγώ και η κόρη μου- πάρα πολύ προσεκτικές», τόνισε, μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ». «Αν ο Θεός βοηθήσει και έρθουν όλα όπως πρέπει, μπορεί να γίνει».

«Προσπάθησα κι εγώ να κάνω ταινία για τον Καποδίστρια»

Η Άντζελα Γκερέκου αναφέρθηκε επίσης και στην ταινία του Γιάννη Σμαραγδή για τον Ιωάννη Καποδίστρια.

«Πήρα θέση για αυτή την ταινία. Τυχαίνει να είμαι Κερκυραία, μεγάλωσα και γαλουχήθηκα εκεί και έχω μελετήσει πολύ για τον Ιωάννη Καποδίστρια. Όταν μπήκα για πρώτη φορά στη Βουλή, είδα ότι δεν υπάρχει προτομή του Ιωάννη Καποδίστρια και πήγα και είπα στην Άννα Ψαρούδα Μπενάκη ότι αν δεν μπει μία προτομή ή έστω κάτι για τον Καποδίστρια, θα παραδώσω την έδρα μου. Προς τιμήν της, έγινε αυτή η προτομή», ανέφερε.

«Είχα πόθο να γίνει αυτή η ταινία για να μάθουν οι Έλληνες και την ιστορία και το πρόσωπο μέσα από την τέχνη του κινηματογράφου. Προσπάθησα κι εγώ να κάνω αυτή την ταινία, με μία ομάδα ανθρώπων, αλλά δεν τα κατάφερα για οικονομικούς λόγους, δεν βρέθηκαν τα χρήματα. Όταν άκουσα ότι θα την έκανε ο Γιάννης Σμαραγδής είπα ‘Ευχαριστώ Θεέ μου’. Δεν με ένοιαζε ποιος θα την έκανε, αρκεί να την έκανε με σεβασμό και αξιοπρέπεια».

«Ο Γιάννης Σμαραγδής παιδεύτηκε οκτώ χρόνια για να κάνει την ταινία, κανείς δεν ήθελε να τον βοηθήσει. Εγώ την είδα την ταινία, είναι καλοφτιαγμένη. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερή του και η πιο δύσκολη. Μια ταινία αξιοπρεπέστατη, με εξαιρετικούς ηθοποιούς. Ας πούμε ένα ευχαριστώ που η ταινία αυτή υπάρχει στους κινηματογράφους. Τα σινεμά είναι γεμάτα», είπε η Άντζελα Γκερέκου.