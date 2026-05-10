Αντζελίνα Τζολί: 29,85 εκ. δολάρια πουλάει το κτήμα της στο LA και φεύγει με τα παιδιά της

1.000 τ.μ., έξι υπνοδωμάτια, 10 πλήρη μπάνια, ένας ξενώνας, μία αίθουσα τσαγιού, μια πισίνα και ένα γυμναστήριο! Αυτά περιλαμβάνει η έπαυλη της Αντζελίνας Τζολί στο Λος Φελίζ του Λος Άντζελες που βγήκε προς πώληση έναντι 29,85 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η ηθοποιός απέκτησε το ιστορικό αυτό κτήμα το 2017 στην τιμή των 25,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Η κατοικία ανήκε προηγουμένως στον Αμερικανό σκηνοθέτη Σέσιλ ΝτεΜιλ το 1916, ο οποίος την επέκτεινε αγοράζοντας και ένα γειτονικό κτίσμα.

φωτογραφία Imago

Το σπίτι εκτείνεται σε δύο στρέμματα γης εντός του πάρκου Λάφλιν (πρόκειται για μια κλειστή κοινότητα με σπίτια) και έχει με πανοραμική θέα στους λόφους του Χόλιγουντ και στο Αστεροσκοπείο Γκρίφιθ, δηλαδή είναι σε περιοχή φιλέτο!

Γιατί τώρα;

Δεν είναι ότι ξαφνικά ένα πρωί η Τζολί ξύπνησε και είπε το πουλάω το σπίτι! Τι άλλαξε το τελευταίο διάστημα όμως και μπήκε σε αυτή τη διαδικασία και φάση ζωής; Η σταρ του Χόλιγουντ δήλωνε εδώ και δύο χρόνια σε συνεντεύξεις της πως έχει σκεφτεί να φύγει από τις ΗΠΑ και να αγοράσει ένα σπίτι στο εξωτερικό.

φωτογραφία Imago

«Αγαπώ τη χώρα μου, αλλά αυτή τη στιγμή, δεν την αναγνωρίζω. Πάντα ζούσα εδώ κι εκεί, η οικογένειά μου βρίσκεται σε όλο τον πλανήτη, οι φίλοι μου, η ζωή μου. Η ίδια η κοσμοθεωρία μου είναι διεθνής. Οτιδήποτε, οπουδήποτε χωρίζει ή περιορίζει την προσωπική έκφραση και την ελευθερία από οποιονδήποτε, νομίζω, είναι πολύ επικίνδυνο!

Όταν έχεις μια μεγάλη οικογένεια, θέλεις να έχουν ιδιωτικότητα, ηρεμία, ασφάλεια. Έχω ένα σπίτι τώρα για να μεγαλώσω τα παιδιά μου, αλλά μερικές φορές αυτό το μέρος μπορεί να είναι η ανθρωπιά που βρήκα σε όλο τον κόσμο και να μην είναι αυτή με την οποία μεγάλωσα εδώ. Βρίσκομαι εδώ επειδή πρέπει να είμαι εδώ μετά από ένα διαζύγιο, αλλά μόλις τα παιδιά γίνουν 18 ετών, θα μπορώ να φύγω», λέει και περιμένει τη ζωή να την πάει σε άλλα, πιο ενδιαφέροντα μονοπάτια…