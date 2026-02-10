Αντζελίνα Τζολί: Απαστράπτουσα στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα της ταινίας «Couture»

Η Αντζελίνα Τζολί εντυπωσίασε με την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της νέας της ταινίας, με τίτλο «Couture», στο Παρίσι. Η εκδήλωση, που φιλοξενήθηκε στο ιστορικό Pathé Palace, βρήκε τη διάσημη ηθοποιό απόλυτα εναρμονισμένη με την αισθητική υψηλής ραπτικής του φιλμ, κερδίζοντας τον τίτλο της πιο καλοντυμένης της βραδιάς.

Σύμφωνα με το Page Six, η Τζολί επέλεξε μια ημιδιαφανή δημιουργία του οίκου Givenchy, η οποία συνδύαζε αριστοτεχνικά τη γοητεία με τη διακριτική κομψότητα. Κατά την άφιξή της, φορούσε μία κομψή μαύρη κάπα την οποία αφαίρεσε καθώς περπατούσε στο κόκκινο χαλί, αποκαλύπτοντας την πλήρη αισθητική του φορέματος.

Η δημιουργία διέθετε λεπτεπίλεπτες ασημένιες φλοράλ λεπτομέρειες που πρόσθεταν δομή και λάμψη, ενώ είχε ασύμμετρο τελείωμα και κρόσσια από χάντρες που ακολουθούσαν κάθε της κίνηση. Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με κλασικές μαύρες γόβες και εντυπωσιακά κοσμήματα του οίκου Garatti -συγκεκριμένα ένα δαχτυλίδι με πράσινο διαμάντι 15 καρατίων και ίδιας αισθητικής σκουλαρίκια. Μετά το πέρας της προβολής, η ηθοποιός πραγματοποίησε μια δεύτερη, εξίσου σικ εμφάνιση, επιλέγοντας για την αποχώρησή της ένα αυστηρό μαύρο κοστούμι.

Στο «Couture», η Τζολί υποδύεται τη Maxine Walker, μια σκηνοθέτιδα που διεισδύει στον κόσμο της υψηλής ραπτικής με σκοπό να αποτυπώσει στον φακό τις αθέατες πτυχές ενός εμβληματικού γαλλικού οίκου. Τη σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει η βραβευμένη Γαλλίδα δημιουργός Αλίς Βινοκούρ, ενώ το καστ συμπληρώνουν οι Λουί Γκαρέλ, Βενσάν Λιντόν, Ελα Ραμφ και Ανιέρ Ανέι.

Το φιλμ, που έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο τον περασμένο Νοέμβριο, αποτελεί την πρώτη ταινία μυθοπλασίας που εξασφάλισε άδεια για τα γυρίσματα μέσα στο ατελιέ του οίκου Chanel στο Παρίσι, σύμφωνα με τους Hindustan Times.