Anubis στο FACES: Η ομάδα με τους εκπαιδευμένους σκύλους που εντοπίζει αγνοούμενους

Μια από τις πιο ιδιαίτερες και απαιτητικές ομάδες διάσωσης στην Ελλάδα παρουσιάζεται στο νέο επεισόδιο του FACES , της διαδικτυακής εκπομπής του FLASH με παρουσιάστρια την Εύη Φραγκάκη. Η ANUBIS K9 Team είναι μια ομάδα εκπαιδευμένων σκύλων και εθελοντών που συμμετέχει σε επιχειρήσεις εντοπισμού αγνοουμένων, σε πραγματικές συνθήκες και δύσκολες αποστολές σε όλη τη χώρα.

Η ομάδα αποτελείται από περίπου 40 εθελοντές και 22 βελγικά μαλινουά, ειδικά εκπαιδευμένα για έρευνα και διάσωση. Η εμπειρία, όπως λένε τα μέλη της, δεν είναι θεωρητική αλλά χτίζεται μέσα από τις ίδιες τις αποστολές, συχνά σε απαιτητικά και επικίνδυνα περιβάλλοντα.

«Η ομάδα με τους εκπαιδευμένους σκύλους που εντοπίζει αγνοούμενους»

Η ANUBIS K9 Team εξηγεί πώς λειτουργεί το σύστημα έρευνας, από τα πρώτα στοιχεία που λαμβάνει από τις οικογένειες μέχρι τον σχεδιασμό της επιχείρησης στο πεδίο. Οι εθελοντές τονίζουν ότι η δουλειά τους δεν έχει ωράρια ούτε περιορισμούς από καιρικές συνθήκες, καθώς κάθε λεπτό μπορεί να είναι κρίσιμο.

«22 βελγικά μαλινουά στον εντοπισμό και τη διάσωση αγνοουμένων»

Τα εκπαιδευμένα σκυλιά αποτελούν βασικό πυρήνα της ομάδας, με την εκπαίδευση να αφορά τόσο τον χειριστή όσο και το ζώο. Όπως αναφέρουν, τα σκυλιά δεν είναι απλώς “εργαλεία” της έρευνας, αλλά μέλη της ομάδας και της καθημερινότητάς τους.

«Έχουμε αναλάβει μέχρι στιγμής περισσότερες από 30 υποθέσεις»

Η ομάδα της ANUBIS K9 Team περιγράφει το εύρος της δράσης της μέσα από τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που έχει πραγματοποιήσει σε όλη τη χώρα. Οι εθελοντές τονίζουν ότι κάθε υπόθεση αποτελεί μια ξεχωριστή αποστολή με υψηλό βαθμό δυσκολίας, όπου η πίεση του χρόνου και οι συνθήκες πεδίου καθορίζουν την εξέλιξη της έρευνας.

«Τα σκυλιά δεν είναι μόνο τα εργαλεία της δουλειάς, είναι οικογένειά μας»

Η σχέση ανθρώπου και σκύλου είναι στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της ομάδας, που λειτουργεί με βασικό άξονα την πειθαρχία, την αφοσίωση και την πίστη στον στόχο: τον εντοπισμό ανθρώπων που έχουν χαθεί.

Παρουσίαση: Εύη Φραγκάκη

Δημοσιογραφική Παραγωγή: Ελίνα Παπαχρήστου

Videographers: Έφη Κρυστάλλη, Νεφέλη Βάθη