Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Κλείνει στις 12 το μεσημέρι το μπλόκο των Μαλγάρων προς Αθήνα

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες καθώς το Σάββατο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη σύσκεψη στη Νίκαια προκειμένου να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις ενόψει της Πρωτοχρονιάς.

Στα Μάλγαρα, το Σάββατο θα κλείσει επ’ αόριστον από τις 12:00 το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη θα παραμείνει ανοιχτό.

Στη Χαλκηδόνα, οι αγρότες θα αποκλείσουν τον κόμβο της παλιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης–Έδεσσας μετά τις 15:00 για περίπου δύο με τρεις ώρες. Στο Δερβένι και τα Πράσινα Φανάρια θα πραγματοποιηθούν επίσης συσκέψεις, ενώ στις 12:00 θα κλείσει προσωρινά το τελωνείο των Ευζώνων, χωρίς να έχει καθοριστεί η διάρκεια.

Στη Λάρισα θα γίνει εκτροπή των οχημάτων στο ύψος του Πλατύκαμπου, ενώ στη Νίκαια η αερογέφυρα που δόθηκε την Τετάρτη στην κυκλοφορία, με αποτέλεσμα να διευκολύνει σημαντικά τη διέλευση των οχημάτων, θα κλείσει και πάλι ενώ αναμένεται να ανοίξει και πάλι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Και όλα αυτά ενώ ετοιμάζουν τις προτάσεις τους για τη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα.

Στα μπλόκα, όπου γιόρτασαν τα Χριστούγεννα με τις οικογένειές τους, παραμένουν οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι οποίοι τονίζουν πως δεν υποχωρούν αλλά θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση του αγώνα τις επόμενες ημέρες.

Όπως αναφέρουν οι ίδιοι στις συνελεύσεις που πραγματοποιούν καθημερινά, «είναι ένας αγώνας επιβίωσης για εμάς και τις οικογένειές μας» και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Οι αγρότες καλούν τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης να σταθούν στο πλευρό τους την Κυριακή, ανταλλάσσοντας ευχές και παίρνοντας δύναμη ο ένας από τον άλλον.

Πώς θα κινηθούν οι εκδρομείς την Πρωτοχρονιά

Οι αγρότες έχουν ανακοινώσει ότι τη Δευτέρα πρόκειται να κλείσουν τις παρακαμπτήριες οδούς, ενώ θα ανοίξουν και πάλι για να διευκολύνουν τους εκδρομείς.

Την Πρωτοχρονιά, οι εκδρομείς θα μετακινηθούν όπως τα Χριστούγεννα, καθώς η αερογέφυρα θα είναι ανοιχτή και τα οχήματα θα εκτρέπονται από τον κόμβο του Πλατυκάμπου που κινούνται από τη Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, μέσω της παλιάς Εθνικής Οδού και θα εισέρχονται πάλι στον αυτοκινητόδρομο στον κόμβο του Κιλελέρ.

Σκληραίνει η στάση μετά τις γιορτές

Όπως όλα δείχνουν, μετά τις γιορτές οι αγρότες θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, κλείνοντας ακόμη και παρακαμπτήριες και λιμάνια. Με συμβολικές δράσεις θα συνεχίσουν Κυριακή και Δευτέρα, ενώ από την Τρίτη επιστρέφουν στο μοτίβο των γιορτών για να διευκολύνουν τους εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, προειδοποίησε ότι «θα πιέσουμε την κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες για να δοθούν λύσεις. Αν δεν λυθούν χρόνια προβλήματα δεν κάνουμε πίσω». Οι αγρότες δηλώνουν ότι θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου μόνο όταν λάβουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, από τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 20 είτε έχουν ικανοποιηθεί είτε βρίσκονται σε επεξεργασία, με μέτρα όπως φθηνότερο ρεύμα και επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία.

Αγρότες από όλη τη Δυτική Μακεδονία παραμένουν στο μπλόκο και σχεδιάζουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους τις επόμενες ημέρες.

Την ίδια ώρα έχουν προγραμματίσει αποκλεισμό για τα τελωνεία των Ευζώνων και του Προμαχώνα και παράλληλα οι αγρότες των υπόλοιπων μπλόκων της Θεσσαλονίκης προγραμματίζουν νέες δράσεις.