«Αόρατοι» κίνδυνοι - Η Αρετή Μανιώτη στο Flash: «Ένας στους 5 δεκαπεντάχρονους έχει κάνει σεξ»

Η εφηβεία είναι αναμφίβολα η εποχή της αναζήτησης και της περιέργειας, μία περίοδος που περιλαμβάνει και τις πρώτες σεξουαλικές επαφές. Σύμφωνα με ένα σοβαρό στατιστικό στοιχείο που τονίζει η παιδίατρος Αρετή Μανιωτή, μιλώντας στο Flash.gr, ένας στους πέντε (1 στους 5) δεκαπεντάχρονους στην Ελλάδα έχει ήδη κάνει σεξ.

Η κ. Μανιώτη υπογραμμίζει πως η εφηβική περιέργεια μπορεί να κρύβει «μικροσκοπικά πλασματάκια που δεν ζητάνε follow back, αλλά βρίσκουν τρόπο να κολλήσουν». Αυτά είναι τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ), πολλά από τα οποία είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα ακριβώς επειδή «δεν δίνουν καν συμπτώματα». Γι’ αυτό τον λόγο, όπως σημειώνει, «η πρόληψη είναι το μόνο μας όπλο».

Τα ΣΜΝ που παραμονεύουν: Συμπτώματα και κίνδυνοι

Η παιδίατρος εξηγεί τους βασικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι νέοι που δεν προστατεύονται:

Χλαμύδια και Γονόρια: Τα «αόρατα διδυμάκια» συχνά δεν δίνουν συμπτώματα. Ωστόσο, αν αφεθούν χωρίς θεραπεία, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές φλεγμονές και προβλήματα γονιμότητας .

Τα «αόρατα διδυμάκια» συχνά δεν δίνουν συμπτώματα. Ωστόσο, αν αφεθούν χωρίς θεραπεία, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές φλεγμονές και . Σύφιλη: Ξεκινά με ένα ανώδυνο έλκος. Αν δεν θεραπευτεί εγκαίρως, κάνει «tour» στον οργανισμό και μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε καρδιά, εγκέφαλο και μάτια .

Ξεκινά με ένα ανώδυνο έλκος. Αν δεν θεραπευτεί εγκαίρως, κάνει «tour» στον οργανισμό και μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε . Έρπις Γεννητικών Οργάνων: Παρουσιάζεται με φουσκάλες, κάψιμο και φαγούρα. Η κ. Μανιώτη τον περιγράφει ως «κλασική τοξική σχέση σε μορφή ιού» – έρχεται, φεύγει, ξανά έρχεται .

Παρουσιάζεται με φουσκάλες, κάψιμο και φαγούρα. Η κ. Μανιώτη τον περιγράφει ως «κλασική τοξική σχέση σε μορφή ιού» – . HPV (Ιός Ανθρωπίνων Θηλωμάτων): Μπορεί να προκαλέσει κονδυλώματα ή, σε πιο σπάνιες περιπτώσεις, καρκίνο . Ευτυχώς, τονίζει η παιδίατρος, «υπάρχει σωτήριο εμβόλιο για αγόρια και κορίτσια. Μην το σκέφτεστε».

Μπορεί να προκαλέσει κονδυλώματα ή, σε πιο σπάνιες περιπτώσεις, . Ευτυχώς, τονίζει η παιδίατρος, «υπάρχει για αγόρια και κορίτσια. Μην το σκέφτεστε». Ηπατίτιδα Β και C: Στοχεύουν το Ήπαρ . Υπάρχει εμβόλιο μόνο για τη Β , γι’ αυτό είναι σημαντικό να ελέγχεται το βιβλιάριο εμβολίων.

Στοχεύουν το . Υπάρχει , γι’ αυτό είναι σημαντικό να ελέγχεται το βιβλιάριο εμβολίων. HIV: Ο πιο γνωστός ιός που ρίχνει το ανοσοποιητικό σύστημα. Με έγκαιρη θεραπεία , ο ασθενής μπορεί να ζήσει φυσιολογικά.

Ο πιο γνωστός ιός που ρίχνει το ανοσοποιητικό σύστημα. Με , ο ασθενής μπορεί να ζήσει φυσιολογικά. Τριχομονάδα, Μυκόπλασμα, Ουρεόπλασμα: Λιγότερο διάσημα, αλλά πολύ δραστήρια, προκαλούν φλεγμονές και προβλήματα γονιμότητας, συχνά χωρίς να γίνονται αντιληπτά.

Ο ρόλος των γονέων: Από παγίδα σε ασπίδα

Η παιδίατρος Αρετή Μανιώτη δίνει σαφείς οδηγίες στους γονείς, τονίζοντας ότι η ανοιχτή συζήτηση είναι η καλύτερη μορφή προστασίας:

Ανοιχτή Επικοινωνία: Μιλήστε ανοιχτά, χωρίς φόβο και ταμπού. Προφυλακτικό: Ενθαρρύνετε τη χρήση του προφυλακτικού. Εμβόλια: Υπενθυμίστε τα εμβόλια για HPV και Ηπατίτιδα Β. Έλεγχος στην Εγκυμοσύνη: Σε περίπτωση εγκυμοσύνης, ο έλεγχος για ΣΜΝ είναι απαραίτητος, καθώς προστατεύει τη μαμά και το μωρό.

«Καλύτερα τα παιδιά να ξεσπάνε με ασφαλείς αισθήσεις, παρά με αλκοόλ, κάπνισμα ή επικίνδυνες αποδράσεις», καταλήγει η κ. Μανιώτη. Όταν οι γονείς μιλούν χωρίς φόβο, «η περιέργεια των εφήβων γίνεται ασπίδα, όχι παγίδα».