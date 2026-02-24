Απαγόρευση εισόδου για δύο έτη στους οπαδούς της ΑΕΚ που έριξαν ομπρέλα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Αυστηρές κυρώσεις επέβαλε η ΔΕΑΒ στους δύο οπαδούς της ΑΕΚ που ταυτοποιήθηκαν για τη ρίψη ομπρέλας στον αγωνιστικό χώρο της Allwyn Arena, μετά τη λήξη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την 1η Φεβρουαρίου 2026. Η Επιτροπή τιμώρησε κάθε έναν από τους εμπλεκόμενους με διετή αποκλεισμό από όλα τα γήπεδα και διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ.

Οι ποινές για το περιστατικό στην Allwyn Arena

Να θυμίσουμε ότι, για τα όσα συνέβησαν στο επεισοδιακό ματς στη Νέα Φιλαδέλφεια, είχε ήδη τιμωρηθεί ο Ντάνιελ Ποντένσε με μία αγωνιστική αποκλεισμό από τον αθλητικό δικαστή. Παράλληλα, η ΔΕΑΒ είχε καταλογίσει πρόστιμα 10.000 ευρώ τόσο στον Πορτογάλο παίκτη όσο και στην ΠΑΕ Ολυμπιακός, καθώς ο εξτρέμ των φιλοξενούμενων είχε επιστρέψει το αντικείμενο προς την κερκίδα των γηπεδούχων.

Η ανακοίνωση:



«Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:



Αφού έλαβε υπόψη της

α) τις σχετικές Εκθέσεις των αρμοδίων Αστυνομικών Αρχών,

β) το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας αθλητικής εγκατάστασης

γ) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,



από τα οποία προκύπτει ότι στις 01/02/2026, στην αθλητική εγκατάσταση ALLWYN ARENA, στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής, με τη λήξη του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ –ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ, για τη SUPERLEAGUE 1, περιόδου 2025/2026, δύο ταυτοποιημένοι φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας, από τη θύρα 33 της ως άνω αθλητικής εγκατάστασης, εκτόξευσαν εναντίον των ποδοσφαιριστών και αξιωματούχων της φιλοξενούμενης ομάδας μία σπαστή ομπρέλα βροχής,



επέβαλε με την υπ’ αριθμό 14/2026 Απόφασή της:



i) διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) εις έκαστον εξ αυτών,



ii) διοικητική κύρωση της απαγόρευσης εισόδου τους ως θεατών, σε αθλητικές εγκαταστάσεις, στις οποίες διεξάγονται αθλητικές εκδηλώσεις οποιουδήποτε αθλήματος ή κλάδου άθλησης και οποιασδήποτε διοργάνωσης, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.



Εφαρμογή άρθρου 1Α ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025».