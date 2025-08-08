Ελλάδα Θεσσαλονίκη

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε 4 περιοχές στη Χαλκιδική – Για όλο το Σαββατοκύριακο

Απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύει και αύριο, Σάββατο 9 Αυγούστου, σε 4 περιοχές της Χαλκιδικής, όπως ανακοινώθηκε πριν λίγη ώρα. Η απαγόρευση αποφασίστηκε έπειτα από ενημέρωση από την Πολιτική προστασία ότι αύριο η Χαλκιδική θα βρίσκεται σε «πορτοκαλί συναγερμό» για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, καθώς σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, θα βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4. Η απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύει για όλο το Σαββατοκύριακο, μέχρι και το πρωί της Δευτέρας.

Διαβάστε περισσότερα για την απαγόρευση κυκλοφορίας στη Χαλκιδική.

