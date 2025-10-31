Σπορ Ποδόσφαιρο Πορτογαλία Μπενφίκα Βαγγέλης Παυλίδης

Απαλλάχθηκε ο Παυλίδης - «Καθαρός» από τις κατηγορίες της Πόρτο (vid)

Τέλος καλό για τον Βαγγέλη Παυλίδη, καθώς η πορτογαλική ομοσπονδία απέρριψε τις κατηγορίες της Πόρτο για αντιαθλητική συμπεριφορά.

ΑΠΕ ΜΠΕ
ΑΠΕ ΜΠΕ
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Δικαιωμένος μπορεί να αισθάνεται ο Βαγγέλης Παυλίδης, αφού το πειθαρχικό συμβούλιο της πορτογαλικής ομοσπονδίας έβαλε «φρένο» στις κατηγορίες που του απηύθυνε η Πόρτο μετά το πρόσφατο ντέρμπι με την Μπενφίκα. Ο διεθνής επιθετικός της ομάδας της Λισαβόνας είχε βρεθεί στο επίκεντρο καταγγελίας για υποτιθέμενο χτύπημα με τον αγκώνα στον Γκάμπρι Βέιγκα στα πρώτα λεπτά του αγώνα στο «Ντραγκάο», όμως η υπόθεση απορρίφθηκε ως αβάσιμη.

Η περιβόητη φάση:

Η απόφαση ήρθε έπειτα από εξέταση των αναφορών των διαιτητών και των υπευθύνων του VAR, που δεν διαπίστωσαν καμία πρόθεση ή παράβαση από πλευράς Παυλίδη. Παράλληλα, η ίδια τύχη είχε και η καταγγελία της Μπενφίκα κατά του Άλαν Βαρέλα για φερόμενη αντεπίθεση στον διεθνή φορ, με το συμβούλιο να απορρίπτει και αυτή την περίπτωση.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο Πορτογαλία Μπενφίκα Βαγγέλης Παυλίδης

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader