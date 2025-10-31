Απαλλάχθηκε ο Παυλίδης - «Καθαρός» από τις κατηγορίες της Πόρτο (vid)

Δικαιωμένος μπορεί να αισθάνεται ο Βαγγέλης Παυλίδης, αφού το πειθαρχικό συμβούλιο της πορτογαλικής ομοσπονδίας έβαλε «φρένο» στις κατηγορίες που του απηύθυνε η Πόρτο μετά το πρόσφατο ντέρμπι με την Μπενφίκα. Ο διεθνής επιθετικός της ομάδας της Λισαβόνας είχε βρεθεί στο επίκεντρο καταγγελίας για υποτιθέμενο χτύπημα με τον αγκώνα στον Γκάμπρι Βέιγκα στα πρώτα λεπτά του αγώνα στο «Ντραγκάο», όμως η υπόθεση απορρίφθηκε ως αβάσιμη.

Η περιβόητη φάση:

🚨 CMTV - Desonestidade na análise ao lance do Pavlidis - Take 1



“Bate nas costas”

“O Pavlidis quer se libertar do bloqueio do Gabri Veiga, e talvez tenha usado força excessiva. Será falta para amarelo”



Diamantino- “mais um bocadinho bate na cara” pic.twitter.com/IlJwSKV1Vo — Nogues 𝕏 ® (@nogu3s) October 8, 2025

Η απόφαση ήρθε έπειτα από εξέταση των αναφορών των διαιτητών και των υπευθύνων του VAR, που δεν διαπίστωσαν καμία πρόθεση ή παράβαση από πλευράς Παυλίδη. Παράλληλα, η ίδια τύχη είχε και η καταγγελία της Μπενφίκα κατά του Άλαν Βαρέλα για φερόμενη αντεπίθεση στον διεθνή φορ, με το συμβούλιο να απορρίπτει και αυτή την περίπτωση.