Απαλλάχθηκε ο Παυλίδης - «Καθαρός» από τις κατηγορίες της Πόρτο (vid)
Τέλος καλό για τον Βαγγέλη Παυλίδη, καθώς η πορτογαλική ομοσπονδία απέρριψε τις κατηγορίες της Πόρτο για αντιαθλητική συμπεριφορά.
Δικαιωμένος μπορεί να αισθάνεται ο Βαγγέλης Παυλίδης, αφού το πειθαρχικό συμβούλιο της πορτογαλικής ομοσπονδίας έβαλε «φρένο» στις κατηγορίες που του απηύθυνε η Πόρτο μετά το πρόσφατο ντέρμπι με την Μπενφίκα. Ο διεθνής επιθετικός της ομάδας της Λισαβόνας είχε βρεθεί στο επίκεντρο καταγγελίας για υποτιθέμενο χτύπημα με τον αγκώνα στον Γκάμπρι Βέιγκα στα πρώτα λεπτά του αγώνα στο «Ντραγκάο», όμως η υπόθεση απορρίφθηκε ως αβάσιμη.
Η περιβόητη φάση:
Η απόφαση ήρθε έπειτα από εξέταση των αναφορών των διαιτητών και των υπευθύνων του VAR, που δεν διαπίστωσαν καμία πρόθεση ή παράβαση από πλευράς Παυλίδη. Παράλληλα, η ίδια τύχη είχε και η καταγγελία της Μπενφίκα κατά του Άλαν Βαρέλα για φερόμενη αντεπίθεση στον διεθνή φορ, με το συμβούλιο να απορρίπτει και αυτή την περίπτωση.