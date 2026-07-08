Απαλλαγή προτείνει ο εισαγγελέας στους δύο αστυνομικούς για βιασμό 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας
Στις απολογίες οι κατηγορούμενοι έκαναν λόγο για συναινετικές επαφές με τη νεαρή κοπέλα.
Την απαλλαγή λόγω αμφιβολιών των δύο αστυνομικών που κατηγορούνται για το βιασμό 19χρονης κοπέλας στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας, εισηγείται ο εισαγγελέας της έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών σήμερα Τετάρτη (8/7).
Οι κατηγορούμενοι κατά τις απολογίες τους είχαν κάνει λόγο για συναινετικές επαφές με την 19χρονη μέσα στο ΑΤ Ομονοίας.
Ο εισαγγελέας πάντως ζήτησε να κηρυχθεί ένοχος ο δεύτερος κατηγορούμενος για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, καθώς βιντεοσκοπούσε τα όσα συνέβησαν στα αποδυτήρια του αστυνομικού τμήματος.