Απαλλαγή προτείνει ο εισαγγελέας στους δύο αστυνομικούς για βιασμό 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας

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Την απαλλαγή λόγω αμφιβολιών των δύο αστυνομικών που κατηγορούνται για το βιασμό 19χρονης κοπέλας στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας, εισηγείται ο εισαγγελέας της έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών σήμερα Τετάρτη (8/7).

Οι κατηγορούμενοι κατά τις απολογίες τους είχαν κάνει λόγο για συναινετικές επαφές με την 19χρονη μέσα στο ΑΤ Ομονοίας.

Ο εισαγγελέας πάντως ζήτησε να κηρυχθεί ένοχος ο δεύτερος κατηγορούμενος για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, καθώς βιντεοσκοπούσε τα όσα συνέβησαν στα αποδυτήρια του αστυνομικού τμήματος.