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Αφορμή το νέο δημοσίευμα που υποστηρίζει ότι η αδερφή του Ελένη, είχε πάρει δουλειά το 2021 από δήμο της εκλογικής του περιφέρειας, στα Μέγαρα

Μήνυση, αγωγή και προσφυγή στο ΕΣΡ, με αφορμή το νέο δημοσίευμα που υποστηρίζει ότι η αδερφή του Ελένη είχε πάρει δουλειά το 2021 από δήμο της εκλογικής του περιφέρειας, στα Μέγαρα και είχε επίσης κάνει εταιρία με τον πρώην γραμματέα της ΔΑΠ, καταθέτει ο υφυπουργός Εσωτερικών και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Δυτικής Αττικής, Βαγγέλης Λιάκος.

Σε ανακοίνωσή του ο κ. Λιάκος αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Ως εδώ.

Τη Δευτέρα καταθέτω στην Εισαγγελία μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και αγωγή ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, για την εξακολουθητική προσβολή της τιμής και της υπόληψής μου, ως πολίτη και ως πολιτικού.

Παράλληλα, προσφεύγω στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη αρχή, που είναι αρμόδια για την εποπτεία του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου.

Τα συνεχή ψεύδη, οι χυδαιολογίες και τα ευφάνταστα σενάρια, που αναπαράγονται όλο αυτό το χρονικό διάστημα, με εμφανή κατά την εκτίμησή μου προεκλογική στόχευση, συνιστούν μια συστηματική προσπάθεια δολοφονίας του χαρακτήρα μου.

Η ελευθερία του Τύπου και η δυνατότητα άσκησης κριτικής είναι αδιαπραγμάτευτες.

Όταν, όμως, μετατρέπονται σε συκοφαντίες, δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές.

Η προστασία της τιμής, της υπόληψης και της αξιοπρέπειάς μου είναι αδιαπραγμάτευτες.

Πλέον, τον λόγο έχει η Δικαιοσύνη».