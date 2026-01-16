Απαντά στον Τραμπ ο Ζελένσκι: «Αν επιτευχθεί συμφωνία, την υπογράφουμε μέσα στη βδομάδα»

Ανοιχτό το ενδεχόμενο υπογραφής συμφωνίας μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον ακόμα και την επόμενη εβδομάδα άφησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί σύγκλιση στις συνομιλίες.

Όπως δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος και μετέφερε το skynews.com, η συμφωνία θα μπορούσε να επικυρωθεί στο Νταβός της Ελβετίας, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν διεθνείς ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

«Κόκκινη γραμμή» οι εγγυήσεις ασφαλείας

Την ίδια ώρα, ουκρανική αντιπροσωπεία μεταβαίνει στις ΗΠΑ για διαβουλεύσεις που αφορούν τις εγγυήσεις ασφαλείας και ένα πακέτο οικονομικής στήριξης, με τον Ζελένσκι να σημειώνει ότι το Κίεβο επιδιώκει παράλληλα σαφείς διευκρινίσεις από την Ουάσινγκτον για τη στάση της Ρωσίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε πως η χώρα του χρειάζεται αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας που να υπερβαίνουν χρονικά τη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η ασφάλειά της.

Παράλληλα, κατηγόρησε τη Μόσχα ότι καθυστερεί τις ειρηνευτικές προσπάθειες, τονίζοντας ότι τα τελεσίγραφα «δεν αποτελούν τρόπο διπλωματίας», αφήνοντας αιχμές για τη ρωσική στάση στις διαπραγματεύσεις.

Οι δηλώσεις Τραμπ που «αδειάζουν» Ζελένσκι

Την τοποθέτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέσπασε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε τον Ουκρανό ως υπεύθυνο που δεν έχει επιτευχθεί ακόμα συμφωνία για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Reuters, από το Οβάλ Γραφείο.

Στον αντίποδα, δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, είναι έτοιμος να ολοκληρώσει τη σχεδόν τετραετή εισβολή του στην χώρα. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ήταν πιο διστακτικός.

«Νομίζω ότι είναι έτοιμος να κάνει μια συμφωνία», είπε συγκεκριμένα ο Τραμπ για τον Ρώσο πρόεδρο. «Νομίζω ότι η Ουκρανία είναι λιγότερο έτοιμη να κάνει μια συμφωνία».



Ερωτηθείς γιατί οι διαπραγματεύσεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη επιλύσει τη μεγαλύτερη χερσαία σύγκρουση της Ευρώπης από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Τραμπ απάντησε: «Ζελένσκι».

Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν επιβεβαίωσε στο Reuters ένα πιθανό επερχόμενο ταξίδι στη Μόσχα των Γουίτκοφ και Κούσνερ, το οποίο ανέφερε νωρίτερα το Bloomberg.



Ερωτηθείς αν θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας την επόμενη εβδομάδα, απάντησε ότι θα το κάνει, αλλά άφησε να εννοηθεί πως δεν έχουν καθοριστεί σχέδια. «Θα το έκανα – αν είναι εκεί», είπε ο Τραμπ. «Εγώ εκεί θα είμαι».



Ερωτηθείς γιατί πιστεύει ότι ο κ. Ζελένσκι καθυστερεί τις διαπραγματεύσεις, ο Τραμπ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, λέγοντας μόνο: «Απλώς νομίζω ότι ξέρετε, δυσκολεύεται να φτάσει εκεί».