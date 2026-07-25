Απαντάει στη Ρεάλ η Άρσεναλ: Πάει για το μεγάλο «μπαμ» με Βινίσιους

Μετά την ελληνική μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη, η Άρσεναλ ετοιμάζει ένα ακόμη μεγαλύτερο «μπαμ» και για να απαντήσει στη Ρεάλ Μαδρίτης που προσπαθεί να κλείσει τη «μισή Ευρώπη», έχει βάλει στόχο τον Βινίσιους Τζούνιορ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο αξιόπιστος σε μεταγραφικά ζητήματα, Ντέιβιντ Όρνσταϊν, οι άνθρωποι της αγγλικής ομάδας έχουν συζητήσει εσωτερικά την περίπτωση του 26χρονου εξτρέμ και θεωρούν πως πρόκειται για μία μεταγραφή που θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

🚨 EXCL: Arsenal exploring move to sign Vinicius Junior from Real Madrid. #AFC interest early stage + clubs not yet in talks but idea approved at all levels. Much rests on contract process as no breakthrough yet & #RMFC do not want free exit @TheAthleticFC https://t.co/qYdS5vlfE6 — David Ornstein (@David_Ornstein) July 25, 2026

Βέβαια προς το παρόν δεν έχει ξεκιμήσει κάποια διαπραγμάτευση για τον παίκτη, αφού αντιλαμβάνονται και οι «κανονιέρηδες» ότι οι απαιτήσεις των Μαδριλένων θα είναι αρκετά υψηλές.