Απαντάει στη Ρεάλ η Άρσεναλ: Πάει για το μεγάλο «μπαμ» με Βινίσιους
Η Άρσεναλ εξετάζει τη μεταγραφή του Βινίσιους από τη Ρεάλ Μαδρίτης που θα «ταράξει» την αγορά.
Μετά την ελληνική μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη, η Άρσεναλ ετοιμάζει ένα ακόμη μεγαλύτερο «μπαμ» και για να απαντήσει στη Ρεάλ Μαδρίτης που προσπαθεί να κλείσει τη «μισή Ευρώπη», έχει βάλει στόχο τον Βινίσιους Τζούνιορ.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο αξιόπιστος σε μεταγραφικά ζητήματα, Ντέιβιντ Όρνσταϊν, οι άνθρωποι της αγγλικής ομάδας έχουν συζητήσει εσωτερικά την περίπτωση του 26χρονου εξτρέμ και θεωρούν πως πρόκειται για μία μεταγραφή που θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
Βέβαια προς το παρόν δεν έχει ξεκιμήσει κάποια διαπραγμάτευση για τον παίκτη, αφού αντιλαμβάνονται και οι «κανονιέρηδες» ότι οι απαιτήσεις των Μαδριλένων θα είναι αρκετά υψηλές.