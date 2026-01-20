Απάντηση Φον ντερ Λάιεν στον Τραμπ: «Οικοδομούμε τείχος προστασίας στην Αρκτική»

Ισχυρή απάντηση στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία και την επιβολή επιπλέον εκβιαστικών δασμών κατά των ευρωπαϊκών χωρών, προανήγγειλε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από το βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός.



Δήλωσε με έμφαση ότι τα πρόσφατα γεωπολιτικά σοκ θα ωθήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την οικοδόμηση μίας νέας ανεξάρτητης Ευρώπης. «Θα είμαστε σε θέση να κεφαλαιοποιήσουμε αυτήν την ευκαιρία αν αναγνωρίσουμε ότι η αλλαγή αυτή είναι μόνιμη», είπε χαρακτηριστικά.



Αναφερόμενη ειδικά στη Γροιλανδία, επισήμανε ότι η Κομισιόν επεξεργάζεται ένα πακέτο για την υποστήριξη της ασφάλειας της Αρκτικής και προειδοποίησε ότι η επιβολή επιπλέον δασμών είναι λάθος.



«Εργαζόμαστε για τη μαζική αύξηση των ευρωπαϊκών επενδύσεων στη Γροιλανδία. Θα συνεργασθούμε στενά με τη Γροιλανδία και τη Δανία για να ορίσουμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε περισσότερο την τοπική οικονομία και τις υποδομές», σημείωσε.



Και συμπλήρωσε: «Θεωρώ ειδικότερα ότι θα πρέπει να αφιερώσουμε ένα τμήμα της αύξησης των αμυντικών μας δαπανών στην δημιουργία μιας ευρωπαϊκής παγοθραυστικής υποδομής και άλλου βασικού εξοπλισμού απαραίτητου για την ασφάλεια στην Αρκτική».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έσπευσε, πάντως, να διευκρινίσει πως «θεωρούμε τον αμερικανικό λαό όχι μόνο σύμμαχό μας, αλλά επίσης φίλο μας» για να προσθέσει με νόημα: «Το να παρασυρθούμε σε μία δίνη προς τα κάτω δεν θα ωφελούσε παρά τους αντιπάλους που και οι δύο μας είμαστε αποφασισμένοι να κρατήσουμε στο περιθώριο».

Καταλήγοντας, η πρόεδρος της Κομισιόν δεσμεύθηκε να συνεργασθεί με τις ΗΠΑ για τη «βελτίωση της ασφάλειας στην Αρκτική». «Αυτό είναι ξεκάθαρα υπέρ τους κοινού μας συμφέροντος», είπε κάνοντας λόγο για μεγάλα ευρωπαϊκά επενδυτικά σχέδια που εκπονούνται για τη Γροιλανδία.