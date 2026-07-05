Απάντηση Ρόκκου σε Γεωργιάδη για το κράνος: «Σε εμένα αυτά, να ξέρετε κύριε υπουργέ, δεν περνάνε»

Ο Στέλιος Ρόκκος δεν άφησε αναπάντητο το σχόλιο που έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή το νέο βίντεο κλιπ του. Ο τραγουδιστής έδειξε ενοχλημένος και ανέφερε πως δεν φορούσε κράνος ούτε εκείνος, ούτε η σύντροφός του, επειδή τα γυρίσματα έγιναν σε ασφαλή περιοχή της Λήμνου. Η μηχανή τους κινήθηκε για 100 μέτρα, όπως είπε ο καλλιτέχνης, επειδή αυτό προέβλεπε το σενάριο. Πρόσθεσε πως είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.



«Σε εμένα αυτά, να ξέρετε κύριε υπουργέ, δεν περνάνε. Δεν έχετε ασχοληθεί μαζί μου, είναι σίγουρο αυτό, γιατί δεν θα τα λέγατε αυτά τα πράγματα» είπε αρχικά ο Στέλιος Ρόκκος στο βίντεο που δημοσιοποίησε στο Instagram. «Τα τελευταία 4 χρόνια, έχω κάνει 145.000 χιλιόμετρα περίπου, έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη και αν είχατε ασχοληθεί λίγο παραπάνω, πριν μια εβδομάδα είχα δώσει μια συνέντευξη που έλεγα ότι πρώτα πρέπει να αγοράζουμε τον εξοπλισμό και μετά τη μηχανή» απάντησε στην κριτική για το κράνος.



Ο γνωστός τραγουδιστής ανέφερε στη συνέχεια: «Προέχει η ασφάλειά μας και μετά να πουλάμε μούρη, χωρίς κράνος. Εγώ δεν το κάνω αυτό γι’ αυτό όχι σε μένα αυτά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μπερδεύεστε, με μπερδεύετε για κάποιον άλλον.Δεν θα πάρει ο πρωταγωνιστής σε μια ταινία την άδειά σας για να γυρίσει μια σκηνή με τη μηχανή χωρίς κράνος», λέει για το νέο του βίντεο κλιπ.



«Είπατε ότι με συμπαθείτε πολύ ως καλλιτέχνη, μακάρι να μπορούσα να πω κι εγώ το ίδιο», λέει ο Στέλιος Ρόκκος για τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Το σχόλιο Γεωργιάδη

Το αιχμηρό σχόλιο του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, προκάλεσε ανάρτηση στο Instagram με πλάνα από το νέο τραγούδι του Στέλιου Ρόκκου, με τίτλο «Πιο πολύ». Ο τραγουδιστής εμφανίζεται να οδηγεί μοτοσικλέτα χωρίς να φορά κράνος, έχοντας συνεπιβάτιδα τη σύζυγό του, Λελέ Γκόφα.



«Σέβομαι τον κ. Στέλιο Ρόκκο ως καλλιτέχνη και γενικά την καλλιτεχνική ελευθερία, αλλά η εικόνα σε ένα video clip του να οδηγεί κάποιος μία μηχανή χωρίς κράνος είναι απαράδεκτη», σχολιάζει στο Χ ο υπουργός Υγείας.



Και επισημαίνει: «Πρέπει να σταματήσουμε να αναπαράγουμε τέτοιες εικόνες και να ενωθούμε σε μια εκστρατεία για να βάζουν οι άνθρωποι κράνος και όχι το αντίθετο».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:



«Σέβομαι τον κ. Στέλιο Ρόκκο ως καλλιτέχνη και γενικά την καλλιτεχνική ελευθερία, αλλά η εικόνα σε ένα video clip του να οδηγεί κάποιος μία μηχανή χωρίς κράνος είναι απαράδεκτη. Μήν ξεχνάμε ότι υπάρχει και ειδικά στους νέους ένας έντονος μιμητισμός και όσοι νομίζουν ότι είναι μαγκιά ή κάποιου είδους στυλ το να μην βάζουν κράνος, ας πάνε μία βόλτα από το ΚΑΤ να δούνε τί συμβαίνει ακριβώς…Πρέπει να σταματήσουμε να αναπαράγουμε τέτοιες εικόνες και να ενωθούμε σε μια εκστρατεία για να βάζουν οι άνθρωποι κράνος και όχι το αντίθετο. Χάνουμε κάθε μέρα ζωές από αυτήν την κακιά μας συνήθεια. Καλώ τον κ. Ρόκκο με σεβασμό να βοηθήσει και αυτός σε αυτή την κατεύθυνση και όχι στην αντίθετή της».



Δείτε το βίντεο που ανήρτησε η σύζυγος του Στέλιου Ρόκκου: