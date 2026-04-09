Απάντηση ΥΠΕΞ για Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης: Θρησκευτική, όχι εθνοτική - Σαφές το πλαίσιο

Με σαφείς αναφορές στο νομικό καθεστώς της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη, το υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι η μειονότητα είναι θρησκευτική και όχι εθνοτική, όπως ρητά προβλέπει η Συνθήκη της Λωζάννης του 1923. Όπως τονίζεται, το ισχύον πλαίσιο «δεν επιδέχεται πολλαπλών ερμηνειών» και ο χαρακτήρας της μειονότητας είναι «αδιαμφισβήτητος».

Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως στη Συνθήκη δεν υπάρχει καμία διάταξη που να προβλέπει εκλογή Μουφτήδων από τη μειονότητα, κάτι που, όπως επισημαίνεται, δεν θα ήταν δυνατό, δεδομένου ότι οι Μουφτήδες φέρουν και δικαστικές και διοικητικές αρμοδιότητες.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι με τον νόμο 4964/2022 η Ελληνική Πολιτεία σύστησε επιτροπή από μέλη της Μειονότητας, μεταξύ των οποίων και γυναίκες, η οποία αξιολογεί και προτείνει τους επικρατέστερους υποψηφίους για τις θέσεις των Μουφτήδων. Βάσει του πλαισίου αυτού ολοκληρώθηκε ήδη ο ορισμός του νέου Μουφτή Διδυμοτείχου, ενώ έχουν δημοσιοποιηθεί οι προκηρύξεις για τις θέσεις σε Ξάνθη και Κομοτηνή.

Την ίδια στιγμή, τονίζεται ότι στην Τουρκία οι Μουφτήδες παραμένουν διορισμένοι, σε αντίθεση με τη διαδικασία διαβούλευσης που εφαρμόζεται στην Ελλάδα.

«Η Ελλάδα, ως ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, χειρίζεται με απόλυτη υπευθυνότητα τα ζητήματα της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη, επί τη βάσει των αρχών της ισονομίας και της ισοπολιτείας, κατεξοχήν δε, διασφαλίζει τη θρησκευτική ελευθερία των μελών της. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, όπως δε θα αλλάξει και η προβλεπόμενη από το διεθνές δίκαιο ονομασία της Μειονότητας επειδή ορισμένοι αρνούνται να αποδεχθούν το απολύτως προφανές», αναφέρει το ΥΠΕΞ.