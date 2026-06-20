Δημοσιογραφος της L’Equipe κατηγόρησε τον Ντοκού γιατί... θα πάει στην γέννα της γυναίκας του

Ο Ζερεμί Ντοκού αποφάσισε να αποχωρήσει για λίγο από τις υποχρεώσεις του με την εθνική Βελγίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς η σύζυγός του αναμένεται να φέρει στον κόσμο το παιδί τους.

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» αντιμετωπίζουν το Ιράν το βράδυ της Κυριακής (21/06) όμως ο Ρούντι Γκαρσία δεν θα μπορει να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Ντοκού, ο οποίος θα γυρίσει στο Βέλγιο για να ζήσει μια από τις ομορφότερες στιγμές της ζωής του και θα βρεθεί στο πλάι της συζύγου του σε αυτή την δύσκολη και παράλληλα μοναδική στιγμή.

Αυτή η απόφαση του δεν άρεσε κθόλου στην δημοσιογράφο της «L’Equipe», Φρανς Πιερόν, η οποία έκανε «επίθεση» στον 24χρονο επιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι, κατηγορώντας τον που θα αφήσει το όνειρο πολλών ποδοσφαιριστών για αυτό τον λόγο, ενώ χαρακτήρισε τη διαδικασία του τοκετού «αηδιαστική».

Η Πιερόν ανέφερε αρχικά: «Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι μια ανείπωτη ευτυχία. Υπάρχουν εκατοντάδες ποδοσφαιριστές που θα σκότωναν για να βρίσκονται στη θέση σου. Ίσως να μη σου ξαναδοθεί ποτέ τέτοια ευκαιρία στη ζωή σου», και συνέχισε λέγοντας: «Είναι ένα παιδικό όνειρο που πραγματοποιείς, κι εσύ θα τα παρατήσεις όλα αυτά για να πας να παρακολουθήσεις τη γέννηση του παιδιού σου, μια στιγμή που είναι αηδιαστική, συγγνώμη κιόλας, και όπου ο πατέρας δεν χρησιμεύει σε τίποτα. Υπάρχουν άνθρωποι που πήραν δάνειο για να πάνε να δουν έναν αγώνα κι εσύ δεν θα πας, μόνο και μόνο για να κόψεις τον ομφάλιο λώρο».

Σε όσα έλεγε η δημοσιογράφος αντέδρασε ο Μπραχίμ Ασλούμ, που τόνισε την σημαντικότητα του να βρίσκεται στο δωμάτιο ο πατέρας για την ψυχολογική κατάσταση της μητέρας που γεννά λέγοντας με ένταση: «Τι εννοείς δεν χρησιμεύουμε σε τίποτα; Ποιος τα ενθαρρύνει αυτά;». Η Πιερόν επέμενε λέγοντας πως όλα αυτά ενδέχεται να επηρρεάσουν τον Ντοκού και να του στερήσουν μια μοναδική ποδοσφαιρική εμπειρία.