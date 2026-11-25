Μηχανισμό παράνομης είσπραξης αποζημιώσεων για υπηρεσιακές μετακινήσεις, μέσω εικονικών αποδείξεων διαμονής, φέρονται να είχαν οργανώσει δύο κυκλώματα που ερευνά η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, στη δικογραφία περιλαμβάνονται περίπου 1.291 ένστολοι, ενώ η μέχρι στιγμής εκτιμώμενη ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε 12,65 εκατ. ευρώ.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση της Τρίτης 24 Νοεμβρίου, σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 22 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων οκτώ ενστόλων.

Πώς φέρεται να λειτουργούσε ο μηχανισμός

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την έρευνα, οι δύο ομάδες δρούσαν ανεξάρτητα, αξιοποιώντας τη διαδικασία αποζημίωσης των δημοσίων υπαλλήλων για έξοδα διαμονής κατά τις υπηρεσιακές μετακινήσεις τους.

Τα μέλη τους φέρονται να εξέδιδαν, έναντι αμοιβής, παραστατικά από καταλύματα στα οποία οι υπάλληλοι δεν είχαν διαμείνει. Σε άλλες περιπτώσεις, οι αποδείξεις φέρεται να συνδέονταν με ανύπαρκτα καταλύματα ή εταιρείες που χρησιμοποιούνταν ως κάλυψη.

Οι υπάλληλοι που προμηθεύονταν τα παραστατικά τα υπέβαλλαν στις υπηρεσίες τους για να λάβουν τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κρατούσαν το μεγαλύτερο μέρος του ποσού και κατέβαλλαν στο κύκλωμα τη συμφωνημένη αμοιβή.

Οι υπηρεσιακές μετακινήσεις αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση αστυνομικών υπηρεσιών σε μεγάλα αστικά κέντρα και τη στελέχωση τουριστικών περιοχών κατά τη θερινή περίοδο.

Συλλήψεις κατά την παραλαβή παραστατικών

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται τέσσερις αστυνομικοί και ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω ενώ παραλάμβαναν εικονικές αποδείξεις διαμονής.

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες και γραφεία εντοπίστηκαν περίπου 400.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και παραστατικά και άλλα στοιχεία που εξετάζονται από τις Αρχές.

Ως προς τη φερόμενη ηγεσία των δύο οργανώσεων, οι πληροφορίες από την έρευνα αποδίδουν κεντρικό ρόλο σε μία γυναίκα στην πρώτη ομάδα και σε έναν άνδρα στη δεύτερη.

Έλεγχος και για άλλους δημόσιους υπαλλήλους

Η έρευνα επεκτείνεται και σε πρόσθετες περιπτώσεις ενστόλων και άλλων δημοσίων υπαλλήλων. Μεταξύ των προσώπων που εξετάζονται περιλαμβάνονται λιμενικοί, αστυνομικοί, στρατιωτικοί, εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ και μία δικαστική υπάλληλος.

Οι Αρχές συνεχίζουν την αξιολόγηση των παραστατικών και των υπόλοιπων ευρημάτων, προκειμένου να προσδιοριστούν η έκταση της φερόμενης απάτης και ο ρόλος κάθε προσώπου. Το τελικό ύψος της ζημίας ενδέχεται να μεταβληθεί καθώς προχωρούν οι έλεγχοι.