«Απέδειξα ότι η Ιταλία δεν έχει πεθάνει»: Συγκλονίζει ο άνδρας που μπλόκαρε τον δράστη της Μόντενα

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζιόρτζια Μελόνι και ο πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα μετέβησαν την Κυριακή (17/5) στη βόρεια πόλη της Μόντενα, μια μέρα μετά τον τραυματισμό αρκετών ατόμων σε περιστατικό εμβολισμού με αυτοκίνητο, το πρώτο του είδους του στη χώρα.



Ο Σαλίμ Ελ Κουντρί, ένας 31χρονος άνδρας, γεννημένος στην Ιταλία και μαροκινής καταγωγής, έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος στο κέντρο της πόλης το Σάββατο (16/5), τραυματίζοντας οκτώ άτομα, τέσσερα εκ των οποίων σοβαρά.



Ο άνδρας προσπάθησε να διαφύγει και μαχαίρωσε έναν από τους τρεις περαστικούς που προσπάθησαν να τον σταματήσουν. Αργότερα συνελήφθη από την αστυνομία.

Οι εισαγγελείς της Μόντενα δήλωσαν σε ανακοίνωση την Κυριακή ότι ο ύποπτος ερευνάται για απόπειρα μαζικής δολοφονίας και πρόκληση σωματικών βλαβών. Ανέφεραν ότι ο άνδρας έπεσε πάνω σε πεζούς στο πολυσύχναστο κέντρο της πόλης, η οποία έχει περισσότερους από 180.000 κατοίκους, «με αδιάκριτο, τυχαίο και σκόπιμο τρόπο». Μεταξύ των σοβαρά τραυματιών, δύο έχασαν τα πόδια τους και ένας βρισκόταν σε κατάσταση που απειλούσε τη ζωή του, πρόσθεσαν οι εισαγγελείς.

Η Μελόνι ακύρωσε συνάντηση στη Λευκωσία με τον πρόεδρο της Κύπρου προκειμένου να μεταβεί στη Μόντενα μαζί με τον Ματαρέλα, ανέφεραν κυβερνητικές πηγές στην Ιταλία.

«Η σκηνή που είδαμε θύμιζε Βηρυτό»

«Απέδειξα ότι η Ιταλία δεν έχει πεθάνει, ότι ακόμη υπάρχει. Η σκηνή που είδαμε θύμιζε Βηρυτό, θύμιζε την λωρίδα της Γάζας. Είδα και ανθρώπους να απομακρύνονται, εξαιτίας του φόβου», είπε σε δηλώσεις του έξω από το νοσοκομείο της Μόντενα ο Λούκα Σινιορέλι, ο άνδρας που πρώτος, το απόγευμα του Σαββάτου, μπλόκαρε τον δράστη.

Ο Σινιορέλι, που μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο της Μπατζιοβάρα, συναντήθηκε για λίγο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την πρωθυπουργό Τζιόρτζια Μελόνι, οι οποίοι τον ευχαρίστησαν για την ηρωική του πράξη.

Ο Αντόνιο Ταγιάνι, σε ανάρτησή του στο Χ, τον χαρακτήρισε «ήρωα», που παρά το ότι ήταν τραυματισμένος, «θυσιάστηκε για να σώσει τη ζωή όσων βρίσκονταν εκεί».

Οι επιθέσεις με χρήση οχημάτων που εισέρχονται σε πλήθη έχουν γίνει όλο και πιο συχνές παγκοσμίως. Ορισμένες έχουν χαρακτηριστεί ως τρομοκρατικές επιθέσεις. Οι Ιταλοί εισαγγελείς δήλωσαν μόνο ότι προσπαθούν να διαπιστώσουν τα κίνητρα του Ελ Κουντρί.



Ο δήμαρχος της Μόντενα, Μάσιμο Μετσέτι, δήλωσε ότι δύο πολίτες αιγυπτιακής καταγωγής ήταν μεταξύ εκείνων που προσπάθησαν να σταματήσουν τον Ελ Κούντρι καθώς προσπαθούσε να δραπετεύσει.

Μιλώντας στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα RaiNews24, είπε επίσης ότι ο Ελ Κούντρι είχε υποβληθεί σε θεραπεία για προβλήματα ψυχικής υγείας στο παρελθόν. Είπε ακόμη ότι κατείχε πτυχίο στα οικονομικά και ήταν άνεργος. Οι εισαγγελείς δεν έχουν επιβεβαιώσει αυτές τις λεπτομέρειες.