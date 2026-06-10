Απειλές Ερντογάν: «Αν θιγούν τα δικαιώματα Τουρκίας και Τουρκοκυπρίων, θα απαντήσουμε σκληρά»

Ο Τούρκος πρόεδρος κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του (AKP), προειδοποίησε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Κύπρο και δεν θα επιτρέψει την αμφισβήτηση των τουρκικών συμφερόντων στην περιοχή.

«Παρακολουθούμε πολύ στενά τις εξελίξεις στην Κύπρο», δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας ότι «ορισμένες μικρές δομές, των οποίων οι φιλοδοξίες ξεπερνούν κατά πολύ το μέγεθός τους, έχουν επιβιβαστεί στη βάρκα της διχόνοιας του Ισραήλ και έχουν αναλάβει τον ρόλο εργολάβου του σιωνισμού».

Προειδοποίησε ακόμη ότι «κανείς δεν πρέπει να κυνηγά περιπέτειες» και «κανείς δεν πρέπει να προσκολλάται στο άρμα του σιωνιστικού δικτύου σφαγών», για να προσθέσει με έμφαση: «Εάν υπάρξει απόπειρα προσβολής των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της Τουρκίας και του Τουρκοκυπριακού λαού στην Ανατολική Μεσόγειο, η απάντησή μας θα είναι πολύ ξεκάθαρη και πολύ σκληρή».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Τούρκος πρόεδρος συνέδεσε την ασφάλεια της χώρας του με τις εξελίξεις στη Συρία και τον Λίβανο, λέγοντας ότι «η ασφάλεια της Τουρκίας δεν αρχίζει από το Χατάι, αλλά από το Χαλέπι, τη Δαμασκό και τη Βηρυτό», ενώ υπογράμμισε ότι η Άγκυρα δεν θα ανεχθεί τετελεσμένα σε χώρες που θεωρεί αδελφικές.

Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντάς την «πηγή αστάθειας» και «εργοστάσιο παραγωγής εντάσεων» σε ολόκληρη την περιοχή. Υποστήριξε επίσης ότι γνωρίζει τους στόχους όσων «απειλούν την Τουρκία» και έκανε αναφορά στο «όραμα της Γης της Επαγγελίας», τονίζοντας ότι η Τουρκία δεν θα το επιτρέψει ποτέ.