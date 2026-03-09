Απειλές για εκτέλεση σε ενδεχόμενη επιστροφή στο Ιράν δέχεται η Γυναίκεια ομάδα ποδοσφαίρου
Μετά την απόφαση τους να μην τραγουδήσουν τον εθνικό του ύμνο, κινδυνεύουν με εκτέλεση, όμως έχουν τη στήριξη του γιου του σάχη του Ιράν.
Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν μπορεί να ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις στο Κύπελλο Γυναικών Ασίας (AFC Women’s Asian Cup), αφού ηττήθηκε από τις Φιλιππίνες, αλλά τα «βάσανα» συνεχίζονται.
Η κατάσταση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή και συγκεκριμένα στο Ιράν, δεν άφησε ανεπηρέαστει την εθνική γυναικεία ομάδα της χώρας. Η κίνηση τους να μην τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο στην πρεμιέρα του τουρνουά προκάλεσε έντονες ατιδράσεις και θεωρήθηκε από ορισμένους ως πράξη αντίστασης και από άλλους ένδειξη πένθους.
Στην συνέχεια της διοργάνωσης τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο αλλά με στρατιωτικό χαιρετισμό.
Η αποστολή της ομάδας παραμένει στην Αυστραλία κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, την ίδια στιγμή που τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για «προδοσία σε περίοδο πολέμου». Μάλιστα, χθες μερίδα διαδηλωτών επιτέθηκε στο λεωφορείο της ομάδας φωνάζοντας «αφήστε να φύγουν» ενώ αθλήτριες φαίνεται να κάνουν χαρακτηριστικές ενδείξεις «SOS» υπό τον φόβο φυλάκισης ή ακόμα και εκτέλεσης σε περίπτωση που επιστρέψουν στην πατρίδα τους.
Διαδηλωτές τώρα, φαίνεται να τονίζουν πως υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για τις ζωές τόσο των αθλητριών όσο και για τις οικογένειές τους που βρίσκονται στο Ιράν.
Η επιστροφή στο Ιράν και ο κίνδυνος πιθανής εκτέλεσης
Έντονη ανησυχία προκαλεί τον ενδεχόμενο επιστροφής στην χώρα τους παρά την θέληση τους.
«Πριν από τρεις ημέρες, η Γυναικεία Ποδοσφαιρική Ομάδα του Ιράν διαμαρτυρήθηκε κατά του Ισλαμικού Καθεστώτος αρνούμενη να τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο. Πριν από 2 ημέρες, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης χαρακτήρισαν τις γυναίκες "προδότριες σε καιρό πολέμου". Σήμερα, οι γυναίκες παρακαλούσαν απεγνωσμένα για βοήθεια μέσα από το λεωφορείο της ομάδας τους. Επιστρέφουν βίαια στο Ιράν παρά τη θέλησή τους, για να εκτελεστούν για τη σιωπηλή τους διαμαρτυρία. Φρίκη». Αναφέρει χαρακτηριστικά ανάρτηση στο X.
Η νομοθεσία του Ιράν και η αντίστοιχη διαμαρτυρία
Στο Ιράν η νομοθεσία είναι αρκετά σκληρή αφού η διαφθορά και η προδοσία τιμωρούνται με θανατική ποινή. Θυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι, αντίστοιχο μποϊκοτάζ είχε κάνει και η αντρική ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2022 , όταν επίσης αρνήθηκε να τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο και να πανηγυρίσει το πρώτο γκολ κόντρα στην Αγγλία.