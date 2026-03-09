Απειλές για εκτέλεση σε ενδεχόμενη επιστροφή στο Ιράν δέχεται η Γυναίκεια ομάδα ποδοσφαίρου

Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν μπορεί να ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις στο Κύπελλο Γυναικών Ασίας (AFC Women’s Asian Cup), αφού ηττήθηκε από τις Φιλιππίνες, αλλά τα «βάσανα» συνεχίζονται.

Η κατάσταση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή και συγκεκριμένα στο Ιράν, δεν άφησε ανεπηρέαστει την εθνική γυναικεία ομάδα της χώρας. Η κίνηση τους να μην τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο στην πρεμιέρα του τουρνουά προκάλεσε έντονες ατιδράσεις και θεωρήθηκε από ορισμένους ως πράξη αντίστασης και από άλλους ένδειξη πένθους.

Στην συνέχεια της διοργάνωσης τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο αλλά με στρατιωτικό χαιρετισμό.

@FIFAcom Iran’s Women’s National Football Team is facing threats from the Islamic regime. We urge the world to stand with Iranian women. Their lives are at risk. Please speak up and help protect them. pic.twitter.com/Eq0yr1qB2C — ترنگ هستم پرستار بهداری ساواک. (@torang65) March 8, 2026

Η αποστολή της ομάδας παραμένει στην Αυστραλία κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, την ίδια στιγμή που τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για «προδοσία σε περίοδο πολέμου». Μάλιστα, χθες μερίδα διαδηλωτών επιτέθηκε στο λεωφορείο της ομάδας φωνάζοντας «αφήστε να φύγουν» ενώ αθλήτριες φαίνεται να κάνουν χαρακτηριστικές ενδείξεις «SOS» υπό τον φόβο φυλάκισης ή ακόμα και εκτέλεσης σε περίπτωση που επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Bring the entire Iranian women's football team directly to Canada.



It is the least that we can do.@MarkJCarney @PierrePoilievre#InternationalWomensDay #IranRevolution2026 https://t.co/KXSzbiu7EF — David Jacobs (@DrJacobsRad) March 8, 2026

Διαδηλωτές τώρα, φαίνεται να τονίζουν πως υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για τις ζωές τόσο των αθλητριών όσο και για τις οικογένειές τους που βρίσκονται στο Ιράν.

Η επιστροφή στο Ιράν και ο κίνδυνος πιθανής εκτέλεσης

Έντονη ανησυχία προκαλεί τον ενδεχόμενο επιστροφής στην χώρα τους παρά την θέληση τους.

«Πριν από τρεις ημέρες, η Γυναικεία Ποδοσφαιρική Ομάδα του Ιράν διαμαρτυρήθηκε κατά του Ισλαμικού Καθεστώτος αρνούμενη να τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο. Πριν από 2 ημέρες, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης χαρακτήρισαν τις γυναίκες "προδότριες σε καιρό πολέμου". Σήμερα, οι γυναίκες παρακαλούσαν απεγνωσμένα για βοήθεια μέσα από το λεωφορείο της ομάδας τους. Επιστρέφουν βίαια στο Ιράν παρά τη θέλησή τους, για να εκτελεστούν για τη σιωπηλή τους διαμαρτυρία. Φρίκη». Αναφέρει χαρακτηριστικά ανάρτηση στο X.

3 days ago, Iran’s Women’s Soccer Team protested the Islamic Regime by refusing to sing the national anthem.



2 days ago, Iranian state media branded the women “wartime traitors.”



Today, the women were desperately begging for help from inside the team bus. They are being… pic.twitter.com/bZgZ5XGo5B — The Persian Jewess (@persianjewess) March 9, 2026

Η νομοθεσία του Ιράν και η αντίστοιχη διαμαρτυρία

Στο Ιράν η νομοθεσία είναι αρκετά σκληρή αφού η διαφθορά και η προδοσία τιμωρούνται με θανατική ποινή. Θυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι, αντίστοιχο μποϊκοτάζ είχε κάνει και η αντρική ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2022 , όταν επίσης αρνήθηκε να τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο και να πανηγυρίσει το πρώτο γκολ κόντρα στην Αγγλία.