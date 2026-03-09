Απειλές για την ζωή της δέχθηκε μέσα από τα social media η τενίστρια Πάνα Ούντβαρντι

Η Πάνα Ούντβαρντι αποκάλυψε τα απειλητικά μηνύματα που δέχθηκε από αγνώστους με σκοπό να ηττηθεί σε αγώνα.

Οι δράστες έστειλαν φωτογραφίες με όπλα και ένα μήνυμα που αναφέρει χαρακτηριστικά: «Χάσε τον αγώνα, αλλιώς η οικογένειά σου θα πεθάνει» όπως δημοσίευσε τον προσωπικό της λογαριασμό η Ουγγαρέζα τενίστρια.

Η αθλήτρια πάντως φαίνεται να ανησυχεί ιδιαίτερα μετά το περιστατικό καθώς το συγκεκριμένο μήνυμα περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία όπως η διεύθυνση κατοικίας των γονιών της, φωτογραφίες αυτών ακόμα και στοιχεία των αυτοκινήτων τους. Αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγγείλει και οι Λουκρέζια Στεφανίν και Ματία Μπελούτσι για διαδικτυακή παρενόχληση.

Η Πάνα Ούντβαρντι είχε προγραμματίσει αγώνα στην Αττάλεια κάτι που προκαλεί φόβο για ενδεχόμενη χειραγώγηση του παιχνιδιού.

Τα στοιχεία της και η θέση του Μπινάγκι

Σύμφωνα με τα στοιχεία της WTA έχουν εντοπιστεί πάνω από 8.000 υβριστικά ή απειλητικά μηνύματα προς αθλητές και αθλήτριες.

Ο Άντζελο Μπινάγκι, πρόεδρος της Italian Tennis and Padel Federation δήλωσε μετά το περιστατικό ότι, το άθλημα βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με ένα νέο κύμα εκφοβισμού αθλητών, τονίζοντας πως θα προτείνει ενίσχυση των διεθνών μέτρων ασφαλείας για την προστασία τους. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο πώς οι δράστες καταφέρνουν να αποκτούν τόσο εύκολα πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα των αθλητών.