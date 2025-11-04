Απειλές με ματσέτα από πάτερα σε προπονητή για το χρόνο συμμετοχής του γιου του

Στην Ισπανία και τη Μαδρίτη, η Αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα επειδή απείλησε τον προπονητή ποδοσφαίρου του γιου του με ματσέτα κατά τη διάρκεια έντονου καβγά, στον οποίο παραπονέθηκε ότι δεν έβαζε τον γιο του να παίξει. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην Ισπανία, το περιστατικό συνέβη την περασμένη Κυριακή (2/11) κοντά σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου στην περιοχή Hortaleza της Μαδρίτης.

Ο άνδρας που συνελήφθη είχε έναν έντονο καβγά με τον προπονητή ποδοσφαίρου του γιου του και αρκετοί μάρτυρες είπαν στους αστυνομικούς ότι χτύπησε τον άτυχο προπονητή, με μια ματσέτα με βίαιο τρόπο. Αστυνομικοί της Ομάδας Υποστήριξης Πολιτών (GAC) αναγνώρισαν τον άνδρα, ο οποίος μετέφερε μια ματσέτα στο όχημά του μήκους άνω των 63 εκατοστών με μια λεπίδα μήκους άνω των 45 εκατοστών.

Detenido un hombre en Madrid por amenazar con un machete al entrenador del equipo de fútbol de su hijo tras discutir por no sacarle al campo https://t.co/Xa2622kGqE — Europa Press (@europapress) November 3, 2025

Ο άνδρας συνελήφθη ως φερόμενος ως δράστης του αδικήματος της παράνομης κατοχής απαγορευμένου όπλου και οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης.

Ολα αυτά λίγες ημέρες αφότου στην Αγγλία, ένας μάνατζερ του ποδοσφαίρου, απείλησε με όπλο έναν παίκτη της Premier League. Σύμφωνα με το «BBC , το περιστατικό συνέβη στο Λονδίνο στις 6 Σεπτεμβρίου και το άτομο συνελήφθη δύο ημέρες αργότερα για παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου, εκβιασμό και οδήγηση χωρίς άδεια.



Ούτε ο ατζέντης ούτε ο ποδοσφαιριστής μπορούν να αναγνωριστούν από τα Μέσα ενημέρωσης μέχρι να απαγγελθούν επίσημες κατηγορίες. Επιπλέον, ένα άλλο άτομο φέρεται να απειλήθηκε και να εκβιάστηκε από το ίδιο άτομο σε σχέση με το περιστατικό.