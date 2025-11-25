Απειλές Τσελίκ με αφορμή τη συνεργασία Κύπρου - Ισραήλ: «Το 1974 η Αϊσέ πήγε διακοπές»

Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος AKP, Ομέρ Τσελίκ, εξαπέλυσε νέες βολές κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, σχολιάζοντας τη συνεργασία της με το Ισραήλ στον τομέα της αεράμυνας.

Ο Τσελίκ, απαντώντας σε ερώτηση, για τις πρόσφατες πληροφορίες περί παράδοσης του συστήματος Barak MX στη Λευκωσία από το Ισραήλ, υποστήριξε ότι η «διαδικασία εξοπλισμών ακυρώνει όλες τις αξιώσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς» σχετικά με τις διαπραγματεύσεις.

«Τι θα γίνει ακόμη και αν εξοπλίσεις όλο το νησί, ώστε να μην μπορείς ούτε σπίτι να χτίσεις;» είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στα γεγονότα πριν από την τουρκική εισβολή του 1974, επανέφερε την μάλιστα φράση «Η Αϊσέ πήγε διακοπές», σημειώνοντας πως τότε η Τουρκία «έκανε ό,τι ήταν απαραίτητο υπό τις πιο δύσκολες συνθήκες».

Προειδοποίησε δε ότι η ελληνοκυπριακή κυβέρνηση «οδηγείται σε περιθωριακές θέσεις» λόγω της «αλαζονείας που της δίνει η ένταξη στην Ε.Ε.».

Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία, χαρακτήρισε «τη μεγαλύτερη λανθασμένη κίνηση» την είσοδο της Λευκωσίας σε κούρσα εξοπλισμών και «ακόμη μεγαλύτερο λάθος» τη συνεργασία με το Ισραήλ.

Ασκώντας οξεία ρητορική, έκανε λόγο για «σιωνιστική και γενοκτονική κυβέρνηση», προσθέτοντας ότι η συνεργασία μαζί της αποτελεί «προσβολή για την ανθρωπότητα και για το ίδιο το έθνος» που την επιλέγει.

Κατά τον Τσελίκ, ο δρόμος στον οποίο βαδίζει η Κυπριακή Δημοκρατία «οδηγεί κατευθείαν σε σύγκρουση με τον τοίχο με ταχύτητα εκατοντάδων χιλιομέτρων», ενώ η Τουρκία όπως υποστήριξε, επιμένει σε «διπλωματία και λύσεις στο τραπέζι».

Παράλληλα, τόνισε ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί σύγκρουση στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο και επιμένει πως όλα τα ζητήματα πρέπει να λύνονται «στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

«Αρρωστημένη η ανάρτηση της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας»

Σε ιδιαίτερα οξύ ύφος στράφηκε και κατά της Ελλάδας, με αφορμή φωτογραφία που κυκλοφόρησε μετά το πρόσφατο αεροπορικό δυστύχημα στο οποίο σκοτώθηκαν Τούρκοι στρατιώτες.

Ο Τσελίκ ισχυρίστηκε ότι η ανάρτηση αυτή «ανέδειξε για άλλη μια φορά τη νοοτροπία των ελληνικών αεροπορικών δυνάμεων», χαρακτηρίζοντάς την «αρρωστημένη» και «μη φυσιολογική». Πρόσθεσε ότι η αντίδραση αυτή «δεν συνάδει ούτε με στρατιωτικές, ούτε με ανθρώπινες, ούτε με πολιτικές αξίες».