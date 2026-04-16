Απειλή για βόμβα στο σπίτι του αδελφού του πάπα Λέοντα στο Σικάγο

Η αστυνομία του Σικάγο τέθηκε σε συναγερμό μετά από κλήση που έλαβε για απειλή βόμβας στο σπίτι του αδελφού του Πάπα Λέοντα στα προάστια της αμερικανικής πόλης.

Άμεσα δόθηκε εντολή να γίνει εκκένωση γύρω από το σπίτι, σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα του Νιου Λένοξ. Στο σημείο έφτασε και ομάδα πυροτεχνουργών ενώ οι αστυνομικοί δημιούργησαν αμέσως μια ασφαλή περίμετρο εκκενώνοντας τους γείτονες «για λόγους προφύλαξης».

Οι ειδικοί, αφού έλεγξαν το σπίτι και τη γύρω περιοχή, διαπίστωσαν ότι η απειλή ήταν αβάσιμη και δεν βρέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί ή επικίνδυνα υλικά. Η έρευνα ωστόσο συνεχίζεται για να βρεθεί η «πηγή» της λανθασμένης πληροφορίας.

Η απειλή για τοποθέτηση βόμβας έγινε αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στον πάπα Λέοντα επειδή τον επέκρινε για τον πόλεμο στο Ιράν. Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας κατάγεται από το Σικάγο.

Σε μια ασυνήθιστη κριτική του, ο πάπας, από το Καμερούν όπου πραγματοποιεί περιοδεία, κατήγγειλε τους ηγέτες που δαπανούν δισεκατομμύρια σε πολέμους και είπε ότι ο κόσμος «καταστρέφεται από μια χούφτα τυράννους». Αν και χαρακτήρισε υπερβολικά φιλελεύθερο και «αδύναμο απέναντι στο έγκλημα» τον πάπα, ο Τραμπ από την πλευρά του επαίνεσε τον αδελφό του, τον Λούις, που ζει στη Φλόριντα και στηρίζει το κίνημα MAGA. Ο Τζον Πρέβοστ είναι ένας άλλος από τους μεγαλύτερους αδελφούς του πάπα.