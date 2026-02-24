Απειλητικό SMS τρομοκράτησε τους Ιρανούς: «Περιμένετε και θα δείτε»

Ανησυχία και φόβο προκάλεσε σε Ιρανούς πολίτες ένα ανώνυμο SMS που ήρθε μαζικά στα κινητά τους, εν μέσω εκατέρωθεν απειλών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Ειδικότερα, το μήνυμα ανέφερε: «Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι άνθρωπος της δράσης. Περιμένετε και θα δείτε», σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

⚡️#BREAKING In Iran: Residents received "anonymous" text messages that read - "The President of the United States is a man of action, wait and see." pic.twitter.com/qPEDc9A7rB — War Monitor (@WarMonitors) February 23, 2026

Τα 4 σενάρια που εξετάζει ο Τραμπ για το Ιράν

Σύμφωνα με ανάλυση του The Economist, αυτή τη στιγμή η ισχυρή αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων 20 ετών στην περιοχή με αεροπλανοφόρα, στρατηγικά βομβαρδιστικά, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και αεροσκάφη υποστήριξης να διαμορφώνουν ένα πολεμικό σκηνικό αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Στοχευμένη επίθεση στην ανώτατη ηγεσία

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται αφορά ένα άμεσο και συμβολικά ισχυρό πλήγμα στην πολιτική και θρησκευτική κορυφή της Τεχεράνης, ακόμη και στον ίδιο τον ανώτατο ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Μια τέτοια επιχείρηση θα επιδίωκε τον λεγόμενο «αποκεφαλισμό» του συστήματος εξουσίας, με την προσδοκία ότι η απώλεια της ηγετικής φυσιογνωμίας θα επιτάχυνε εσωτερικές πολιτικές ανακατατάξεις. Παρ’ όλα αυτά, η εμπειρία από άλλες συγκρούσεις δείχνει ότι η φυσική εξόντωση κορυφαίων προσώπων δεν οδηγεί κατ’ ανάγκην σε πολιτική μετάβαση ευθυγραμμισμένη με τις επιδιώξεις της Ουάσιγκτον. Αντίθετα, μπορεί να προκαλέσει είτε συσπείρωση γύρω από το καθεστώς είτε περίοδο έντονης εσωτερικής αστάθειας με απρόβλεπτες συνέπειες.

Επιχειρήσεις κατά των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης

Μια δεύτερη επιλογή θα ήταν η συγκέντρωση στρατιωτικών ενεργειών των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), το οποίο αποτελεί θεμελιώδη στρατιωτικό, πολιτικό και οικονομικό στήριγμα του ιρανικού καθεστώτος. Στοχευμένα πλήγματα σε επιτελικά κέντρα, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ανώτατα στελέχη θα μπορούσαν να πλήξουν την επιχειρησιακή του αποτελεσματικότητα και να περιορίσουν την ικανότητά του να συντονίζει περιφερειακές δράσεις. Ωστόσο, το IRGC διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία σε ασύμμετρες μορφές πολέμου και διατηρεί δίκτυα συμμάχων εκτός ιρανικών συνόρων, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα αντιποίνων μέσω έμμεσων ή περιφερειακών μετώπων.

Εκτεταμένα πλήγματα σε στρατιωτικές υποδομές

Το τρίτο ενδεχόμενο περιλαμβάνει ευρείας κλίμακας επιθέσεις εναντίον κρίσιμων στρατιωτικών εγκαταστάσεων, όπως βάσεις βαλλιστικών πυραύλων, αποθήκες μη επανδρωμένων αεροσκαφών και σημεία εκτόξευσης. Το Ιράν έχει επενδύσει συστηματικά επί δεκαετίες στην ανάπτυξη του πυραυλικού του οπλοστασίου, επιχειρώντας να αντισταθμίσει τα κενά της πολεμικής του αεροπορίας. Η αποδυνάμωση αυτής της υποδομής θα μπορούσε να μειώσει την απειλή για αμερικανικές εγκαταστάσεις στον Περσικό Κόλπο και για συμμάχους όπως το Ισραήλ. Παρά ταύτα, μια τέτοια στρατηγική θα απαιτούσε επαναλαμβανόμενα και διαδοχικά πλήγματα, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο γενικευμένης κλιμάκωσης της σύγκρουσης.

Εστίαση στο πυρηνικό πρόγραμμα

Η τέταρτη επιλογή θα ήταν η άμεση στόχευση των πυρηνικών εγκαταστάσεων της χώρας, με στόχο την επιβράδυνση ή την ανακοπή της προόδου του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Οι σχετικές υποδομές είναι διάσπαρτες σε διαφορετικές περιοχές και ορισμένες βρίσκονται σε βαθιά υπόγειες εγκαταστάσεις, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη χρήση υψηλής ακρίβειας και πιθανόν επαναλαμβανόμενων επιδρομών. Ακόμη και στην περίπτωση επιτυχίας, ένα τέτοιο εγχείρημα δύσκολα θα εξάλειφε οριστικά το πρόγραμμα· το πιθανότερο αποτέλεσμα θα ήταν η χρονική του καθυστέρηση.