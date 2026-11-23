Συνεχίζεται η ερευνητική δραστηριότητα του Abeille Marengo στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, με το γαλλικό σκάφος να αποπλέει ξανά από το Ηράκλειο της Κρήτης το απόγευμα της Κυριακής (22/11).

Το πλοίο κινείται με βάση τις προγραμματισμένες εργασίες του, πραγματοποιώντας μετρήσεις προκειμένου να συλλέξει τα απαραίτητα δεδομένα από τη μορφολογία του βυθού στη θαλάσσια περιοχή υπό έρευνα, για να ακολουθήσει η πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, οι έρευνες του σκάφους θα διαρκέσουν περίπου τέσσερις μήνες, διάστημα μέσα στο οποίο το Abeille Marengo αναμένεται να φτάσει στην Κύπρο, όπου θα συνεχίσει τις εργασίες του.

Το πλοίο θα επιστρέφει περίπου κάθε 20 ημέρες στο Ηράκλειο για ανεφοδιασμό. Η περιοδική επιστροφή του στο λιμάνι συνδέεται και με το γεγονός ότι δεν διαθέτει ελικοδρόμιο, το οποίο θα διευκόλυνε την εναλλαγή πληρωμάτων και τη μεταφορά προμηθειών χωρίς την ανάγκη προσέγγισης σε λιμενικές εγκαταστάσεις.

Από το λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης αναμένεται να αποπλεύσει το γαλλικό πλοίο Abeille Marengo / Φωτ.: Eurokinissi

Οι έρευνες θα περιλαμβάνουν εκτεταμένες μετρήσεις του θαλάσσιου βάθους, της αλατότητας και της θερμοκρασίας των υδάτων.

Τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν θα υποβληθούν στη συνέχεια σε επεξεργασία, προκειμένου να προσδιοριστεί η τελική όδευση του καλωδίου και οι ακριβείς συντεταγμένες από τις οποίες θα διέλθει.

Η πορεία του Abeille Marengo καταγράφεται live από την πλατφόρμα Marine Traffic.

Πότε θα αρχίσει η πόντιση του καλωδίου

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η πόντιση του υποθαλάσσιου καλωδίου εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει στα τέλη του 2027 ή στις αρχές του 2028.

Πρόκειται για διαφορετική φάση από τις έρευνες που πραγματοποιούνται σήμερα, καθώς οι τρέχουσες εργασίες αποσκοπούν στη χαρτογράφηση των χαρακτηριστικών της θαλάσσιας διαδρομής.

Επίσης, η Κύπρος φέρεται να έχει διατυπώσει, εμμέσως πλην σαφώς, αίτημα για πρόσθετη χρηματοδότηση του έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μετά τη διπλωματική ένταση που καταγράφηκε τις πρώτες ημέρες ερευνητικής δραστηριότητα του Abeille Marengo, αυτή τη στιγμή δεν παρατηρούνται επιθετικές ενέργειες από την Τουρκία στο θαλάσσιο πεδίο.

Κρίσιμο διακύβευμα παραμένει η συνέχιση των ερευνών σύμφωνα με το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα.