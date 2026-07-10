Απέραντη θλίψη στον ΠΑΟΚ: Αθλήτρια του συλλόγου η 15χρονη που σκοτώθηκε στη Θεσσαλονίκη

Νέα τραγωδία συνέβη στην άσφαλτο, με μια 15χρονη κοπέλα στη Θεσσαλονίκη να χάνει τη ζωή τηςόταν η μοτοσικλέτα στην οποία ήταν συνεπιβάτιδα συγκρούστηκε, κάτω από άγνωστες συνθήκες, με απορριμματοφόρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη περίπου στις 11 το πρωί της Παρασκευής (10/7), στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος της εξόδου προς Νεάπολη.

Η είδηση σκόρπισε θλίψη στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, καθώς η νεαρή κοπέλα ήταν ποδοσφαιρίστρια των τμημάτων υποδομής του συλλόγου. Η νεαρή αθλήτρια θεωρούνταν ένα από τα σημαντικότερα ταλέντα της ομάδας νεανίδων και είχε ήδη συμπεριληφθεί στα πλάνα της πρώτης ομάδας, με τους ανθρώπους του συλλόγου να πιστεύουν ιδιαίτερα στις δυνατότητές της.

Μάλιστα, επρόκειτο να ταξιδέψει με την αποστολή του ΠΑΟΚ στη Βουλγαρία για τις προγραμματισμένες φιλικές αναμετρήσεις του Σαββατοκύριακου, οι οποίες αναβλήθηκαν μετά το τραγικό συμβάν.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (10/7) στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος της εξόδου για Νεάπολη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε η 15χρονη μαζί με τον πατέρα της συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο, με αποτέλεσμα η ανήλικη να χάσει τη ζωή της.

Η ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ

«Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοικούσα Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη τους για τον άδικο και αδιανόητο χαμό της 15χρονης αθλήτριάς μας, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη.



Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της, ενώ συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας Η είδηση της πρόωρης απώλειάς της μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος ολόκληρο τον Σύλλογο.



Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας-Μαρίας, αποφασίστηκαν τα εξής:



Η ακύρωση του προγραμματισμένου αυριανού φιλικού αγώνα της ομάδας μας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς.



Η χρήση μαύρου περιβραχιόνιου από τις αθλήτριες της ομάδας μας σε όλους τους προσεχείς αγώνες, ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη της.



Η κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του Α.Σ. ΠΑΟΚ στη μνήμη της αθλήτριας μας.



Η παρουσία σύσσωμου του ποδοσφαιρικού γυναικείου τμήματος στην εξόδιο ακολουθία



Ο ΠΑΟΚ με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερώσει τον τόπο και τον χρόνο της εξοδίου ακολουθίας.



Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει…



Καλό ταξίδι Άννα-Μαρία…».