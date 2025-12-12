Απεργία 16 Δεκεμβρίου: Στάση εργασίας στα λεωφορεία - Τι θα γίνει με τα υπόλοιπα μέσα

Γενική 24ωρη απεργία θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε η ΠΟΕ- ΟΤΑ, με αίτημα τις καλύτερες συνθήκες εργασίας αλλά και τη διασφάλιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των Δήμων.



Από την προγραμματισμένη απεργία της Τρίτης θα εξαιρεθούν οι εκπαιδευτικοί, μετά από απόφαση τους να αποσυρθούν, όπως ανακοινώθηκε.

Η διαμαρτυρία αφορά την απόρριψη του κρατικού προϋπολογισμού και την έμπρακτη αλληλεγγύη προς τους αγρότες, ωστόσο η πλειοψηφία των παρατάξεων ΔΑΚΕ, ΔΗΣΥΠ και ΕΑΕΚ καταψήφισε την πρόταση και έτσι δεν θα συμμετάσχουν στην απεργία.

Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Όσον αφορά τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα αν οι εργαζόμενοι του Μετρό και του Ηλεκτρικού θα συμμετέχουν στην απεργία και πώς. Ωστόσο το μεσημέρι της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου, το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ ανακοίνωσε πως οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία προχωρούν σε στάση εργασίας, προκαλώντας αλλαγές στη λειτουργία τους.



Πιο αναλυτικά, τα δρομολόγια στις περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής θα συνεχιστούν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή. Αντίθετα, στις υπόλοιπες γραμμές τα λεωφορεία θα σταματήσουν να κινούνται από τις 11:00 μέχρι και τις 17:00.



Τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν τις 10:00 π.μ., ενώ η κυκλοφορία αναμένεται να αποκατασταθεί μετά τις 18:00.



Η στάση εργασίας προκηρύχθηκε από το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ προκειμένου να πραγματοποιηθεί Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.

Τα αιτήματα των εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι πρόκειται να συγκεντρωθούν στις 11:00 π.μ. στην Πλατεία Συντάγματος, διεκδικώντας: