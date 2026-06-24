Απεργία 24 Ιουνίου: Ποιοι κλάδοι συμμετέχουν - Πού θα έχει συγκεντρώσεις στην Αθήνα

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Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν διαφορετικοί κλάδοι εργαζομένων σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις σε διαφορετικά σημεία της Αθήνας.

Στην απεργία συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό και τον τουρισμό, οι οικοδόμοι και οι εργαζόμενοι στις κατασκευές, καθώς και οι υπάλληλοι των Περιφερειών.

Οι κινητοποιήσεις είναι κλαδικές, καθώς δεν έχει προκηρυχθεί γενική πανελλαδική απεργία. Ωστόσο, αναμένεται να επηρεαστεί η λειτουργία επιχειρήσεων εστίασης και ξενοδοχείων, κατασκευαστικών έργων και υπηρεσιών των Περιφερειών.

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Απεργία σε τουρισμό και εστίαση

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό και τον τουρισμό, έπειτα από απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό.

Η κινητοποίηση αφορά εργαζομένους σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφέ και άλλες επιχειρήσεις του κλάδου.

Μεταξύ των κεντρικών αιτημάτων είναι η εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, οι αυξήσεις στους μισθούς, η αντιμετώπιση της εντατικοποίησης και η ουσιαστική προστασία των εποχικά εργαζομένων.

Συμμετέχουν οι εργαζόμενοι σε τρόφιμα και ποτά

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν και οι εργαζόμενοι στον κλάδο των Τροφίμων και Ποτών, με φόντο τις διαπραγματεύσεις για τη νέα κλαδική συλλογική σύμβαση.

Οι εργαζόμενοι εκφράζουν την ανησυχία ότι μεγάλο μέρος του προσωπικού μπορεί να μείνει εκτός των νέων ρυθμίσεων και ζητούν σύμβαση που θα καλύπτει το σύνολο του κλάδου.

Εκτός από την Αττική, κινητοποιήσεις έχουν ανακοινωθεί σε Θεσσαλονίκη, Χαλκίδα, Καβάλα, Χανιά, Δράμα και Γαστούνη.

Απεργεί ο οικοδομικός κλάδος

Στην απεργία συμμετέχουν επίσης οι οικοδόμοι και οι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας, τα εργατικά ατυχήματα, η ασφάλιση και η εφαρμογή των κλαδικών συμβάσεων.

Οι εργαζόμενοι ζητούν περισσότερους ελέγχους στα εργοτάξια, μέτρα για την προστασία της υγείας τους και πλήρη κατοχύρωση των ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων τους.

Η συμμετοχή στην απεργία αναμένεται να οδηγήσει σε διακοπή εργασιών σε οικοδομές και μεγάλα κατασκευαστικά έργα.

Στάση εργασίας στο Εμπόριο

Σε στάση εργασίας από τις 10:00 έως τις 14:00 προχωρούν οι εμποροϋπάλληλοι της Αθήνας.

Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 έξω από τα γραφεία της ΕΣΕΕ, με τους εργαζομένους να δηλώνουν τη στήριξή τους στο προσωπικό των καταστημάτων Notos. Παράλληλα, προβάλλουν αιτήματα που αφορούν τις συνθήκες εργασίας, τα ωράρια και την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων στον εμπορικό κλάδο.

Κινητοποιήσεις και στις Περιφέρειες

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν και οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες, μετά από απόφαση της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας.

Οι υπάλληλοι κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, αυξημένο φόρτο εργασίας και υποβάθμιση των υπηρεσιών, ενώ διεκδικούν μόνιμες προσλήψεις, αυξήσεις στους μισθούς και επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί συμμετοχή των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας στην απεργία, οπότε τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Ωστόσο, αναμένεται να πραγματοποιηθούν κυκλοφορικές ρυθμίσεις στα σημεία που θα γίνουν συγκεντρώσεις.

Όλες οι συγκεντρώσεις στην Αθήνα