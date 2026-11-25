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Σε ρυθμούς πανελλαδικής απεργιακής κινητοποίησης κινείται η χώρα, σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, με την ΑΔΕΔΥ να έχει προκηρύξει 24ωρη πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία και στο πλευρό της να τάσσονται δεκάδες Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και πρωτοβάθμια σωματεία του ιδιωτικού τομέα.

Στον δημόσιο τομέα, το κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ αφορά το σύνολο των εργαζομένων στις δημόσιες υπηρεσίες, τους δήμους, τα ασφαλιστικά ταμεία, τα νοσοκομεία και την εκπαίδευση (με συμμετοχή εκπαιδευτικών ομοσπονδιών όπως η ΟΛΜΕ, ενώ κάλεσμα συμμετοχής στις συγκεντρώσεις απευθύνουν και φοιτητικοί/μαθητικοί σύλλογοι).

Παράλληλα, στο απεργιακό μέτωπο συμμετέχουν περίπου 30 Εργατικά Κέντρα και πάνω από 10 Ομοσπονδίες του ιδιωτικού τομέα, μεταξύ των οποίων σωματεία οικοδόμων, ιδιωτικών υπαλλήλων, εργαζομένων στα τρόφιμα και ποτά, λογιστών, εργαζομένων στο φάρμακο, στον Τύπο και στο χαρτί, καθώς και ναυτεργατικά σωματεία (ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΝΕΝ), που κρατούν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια.

Τα βασικά αιτήματα

Στο επίκεντρο της απεργίας βρίσκεται η πίεση που ασκεί η ακρίβεια και το κόστος ζωής στα νοικοκυριά, σε συνδυασμό με τη διεκδίκηση καλύτερων αποδοχών και εργασιακών δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα, μεταξύ των βασικών αιτημάτων που προβάλλονται περιλαμβάνονται:

Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς για την αποκατάσταση των απωλειών της αγοραστικής δύναμης και επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στο Δημόσιο.

Μέτρα κατά της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης, με παρεμβάσεις σε ενέργεια, καύσιμα, βασικά αγαθά και φορολογία.

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και ενίσχυση των δημόσιων δομών, με ιδιαίτερη έμφαση στην Υγεία και την Παιδεία.

Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς

Με στάση εργασίας συμμετέχουν αύριο, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στην πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς.

Σύμφωνα με την ΣΤΑΣΥ, λόγω στάσης εργασίας των εργαζομένων, οι Γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό και το Τραμ θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί ως τις 18:00 το απόγευμα. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, θα εκτελούνται και τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το αεροδρόμιο. Αναλυτικά:

Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ): οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 17:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 17:51 και προς Πειραιά στις 18:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 17:54 και προς Πειραιά στις 18:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 17:59 και προς Πειραιά στις 18:02.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό: οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 18:00,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 17:47,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 17:44,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 17:36,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 17:43,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:58,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 16:54.

Τραμ Γραμμή 6:

Σύνταγμα: ο πρώτος συρμός προς Πικροδάφνη θα αναχωρήσει στις 10:04 και ο τελευταίος στις 17:08,

Πικροδάφνη: ο πρώτος συρμός προς Σύνταγμα θα αναχωρήσει στις 09:15 και ο τελευταίος προς Σύνταγμα στις 16:18 και προς Ν. Κόσμο στις 16:34.

Τραμ Γραμμή 7:

Ασκληπιείο Βούλας: ο πρώτος συρμός προς Ακτή Ποσειδώνος θα αναχωρήσει στις 09:31 και ο τελευταίος προς Ακτή Ποσειδώνος στις 16:07 και προς ΣΕΦ στις 16:31,

Ακτή Ποσειδώνος: ο πρώτος συρμός προς Ασκληπιείο Βούλας θα αναχωρήσει στις 10:05 και ο τελευταίος προς Ασκληπιείο Βούλας στις 16:41 και προς 2η Αγίου Κοσμά στις 17:12,

ΣΕΦ: ο πρώτος συρμός προς Ασκληπιείο Βούλας θα αναχωρήσει στις 09:51.

Προαστιακός

Τροποποιήσεις αναμένονται στα δρομολόγια του προαστιακού στην Αθήνα, λόγω στάσης εργασίας που ανακοίνωσαν οι μηχανοδηγοί. Ειδικότερα, η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, ανακοίνωσε ότι συμμετέχει στην απεργιακή κινητοποίηση που έχει προκηρύξει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά (ΕΚΠ) για αύριο Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, με στάση εργασίας των μηχανοδηγών στον Προαστιακό Αθηνών (Πειραιάς- Αεροδρόμιο-Κιάτο- Χαλκίδα) από 04.00 έως 08.00 και από την 20.00 έως την λήξη της βάρδιας.

Για τις τροποποιήσεις δρομολογίων του Προαστιακού Αθήνας αναμένεται ανακοίνωση της Hellenic Train.

Λεωφορεία – τρόλεϊ – αεροπλάνα

Κανονικά θα πραγματοποιούνται τα δρομολόγια σε λεωφορεία και τρόλεϊ, καθώς και οι πτήσεις σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας. Σημειώνεται πως η ΟΣΥΠΑ (Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας) είχε εξαγγείλει 24 απεργία, ωστόσο κρίθηκε παράνομη το βράδυ της Δευτέρας (23/11), μετά την προσφυγή της ΥΠΑ στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

Τρένα

Κανονικά αναμένεται να πραγματοποιηθούν και τα δρομολόγια στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας.

Ακυρώσεις σε πτήσεις εσωτερικού

Προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις αναμένεται να προκαλέσει η συμμετοχή προσωπικού συγκεκριμένων περιφερειακών αερολιμένων στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ.

Ειδικότερα, λόγω συμμετοχής των τηλεπικοινωνιακών υπαλλήλων παροχής υπηρεσιών πληροφοριών πτήσεων στην 24ωρη γενική απεργία, δεν θα πραγματοποιούνται πτήσεις στα περιφερειακά αεροδρόμια: της Αστυπάλαιας, της Ικαρίας, της Καλύμνου, της Καρπάθου, της Κάσου, του Καστελόριζου, της Καστοριάς, της Κοζάνης, των Κυθήρων, της Λέρου, της Μήλου, της Νάξου, της Πάρου, της Σητείας και της Σύρου.

Μάλιστα, τόσο η AEGEAN όσο και η SΚΥ express με ενημέρωσή τους γνωστοποιούν την ακύρωση πτήσεων .

Σύμφωνα με την AEGEAN, οι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια σε πτήσεις που επηρεάζονται θα λάβουν μήνυμα από την εταιρεία ή από τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους, ώστε να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που τους παρέχει η εταιρεία.

Οι επιβάτες που επηρεάζονται από τις παραπάνω ακυρώσεις μπορούν επίσης:

να προβούν σε αλλαγή των εισιτηρίων τους χωρίς κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου, καλώντας στο (+30) 210 6261000.

να κάνουν αίτηση για επιστροφή χρημάτων ή credit voucher για μελλοντική χρήση.

«Οι επιβάτες που έχουν πραγματοποιήσει κρατήσεις για τις συγκεκριμένες πτήσεις θα ενημερωθούν μέσω της διεύθυνσης email που έχουν δηλώσει κατά την κράτησή τους» αναφέρει η SKY express.

Η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Πληροφοριών Πτήσεων AFISO Υ.Π.Α. με ανακοίνωσή της αναφέρει πως η απόφαση συμμετοχής στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΕΔΥ έχει γνωστοποιηθεί στη διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Παράλληλα, έχει προσδιοριστεί το απαιτούμενο προσωπικό ασφαλείας ανά μονάδα και έχει υποβληθεί προς έκδοση η σχετική αγγελία NOTAM (A4358/26), ώστε οι αεροπορικές εταιρείες να προσαρμόσουν εγκαίρως τον προγραμματισμό τους.

Κατά τη διάρκεια της απεργίας, στα συγκεκριμένα αεροδρόμια, (Αστυπάλαιας, Ικαρίας, Καλύμνου, Καρπάθου, Κάσου, Καστελόριζου, Καστοριάς, Κοζάνης, Κυθήρων, Λέρου, Μήλου, Νάξου, Πάρου, Σητείας και Σύρου) θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά ειδικές κατηγορίες πτήσεων. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι πτήσεις που μεταφέρουν αρχηγούς κρατών και πρωθυπουργούς, οι στρατιωτικές πτήσεις που εκτελούν επιχειρησιακές αποστολές ή συμμετέχουν σε προγραμματισμένες ασκήσεις, καθώς και τα αεροσκάφη που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης.

Επίσης, θα πραγματοποιούνται νοσοκομειακές πτήσεις, πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας, έρευνας και διάσωσης. Θα διασφαλίζεται ακόμη η συνεχής ακρόαση των συχνοτήτων κινδύνου, καθώς και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.