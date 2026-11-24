Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Με στάση εργασίας συμμετέχουν αύριο, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στην πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς.

Οι γραμμές 1, 2 και 3 του μετρό και το τραμ θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 18:00, ενώ ο προαστιακός θα λειτουργεί από τις 08:00 έως τις 20:00. Το χρονικό διάστημα 09:00-18:00 θα εκτελούνται και τα δρομολόγια του μετρό προς και από το αεροδρόμιο

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια αναλυτικά έχουν ως εξής:

Μετρό

Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ): Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 09:00 και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

Από Κηφισιά και Πειραιά στις 17:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 17:51 και προς Πειραιά στις 18:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 17:54 και προς Πειραιά στις 18:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 17:59 και προς Πειραιά στις 18:02.

Γραμμές 2 και 3: Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 09:00 και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

Από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 18:00,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 17:47,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 17:44,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 17:36,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 17:43,

από αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:58,

από Δημοτικό Θέατρο προς αεροδρόμιο στις 16:54.

Τραμ

Σύνταγμα: Ο πρώτος συρμός προς Πικροδάφνη θα αναχωρήσει στις 10:04 και ο τελευταίος στις 17:08.

Πικροδάφνη: Ο πρώτος συρμός προς Σύνταγμα θα αναχωρήσει στις 09:15 και ο τελευταίος προς Σύνταγμα στις 16:18 και προς Ν. Κόσμο στις 16:34.

γραμμή 7:

Ασκληπιείο Βούλας: Ο πρώτος συρμός προς Ακτή Ποσειδώνος θα αναχωρήσει στις 09:31 και ο τελευταίος προς Ακτή Ποσειδώνος στις 16:07 και προς ΣΕΦ στις 16:31.

Ακτή Ποσειδώνος: Ο πρώτος συρμός προς Ασκληπιείο Βούλας θα αναχωρήσει στις 10:05 και ο τελευταίος προς Ασκληπιείο Βούλας στις 16:41 και προς 2η Αγίου Κοσμά στις 17:12.

ΣΕΦ: Ο πρώτος συρμός προς Ασκληπιείο Βούλας θα αναχωρήσει στις 09:51.

Προαστιακός

Τροποποιήσεις αναμένονται αύριο, Τετάρτη, στα δρομολόγια του προαστιακού στην Αθήνα, λόγω στάσης εργασίας που ανακοίνωσαν οι μηχανοδηγοί. Ειδικότερα, η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, ανακοίνωσε ότι συμμετέχει στην απεργιακή κινητοποίηση που έχει προκηρύξει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά (ΕΚΠ) για αύριο Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, με στάση εργασίας των μηχανοδηγών στον Προαστιακό Αθηνών (Πειραιάς- Αεροδρόμιο-Κιάτο- Χαλκίδα) από 04.00 έως 08.00 και από την 20.00 έως την λήξη της βάρδιας.

Για τις τροποποιήσεις δρομολογίων του Προαστιακού Αθήνας αναμένεται ανακοίνωση της Hellenic Train.

Λεωφορεία – τρόλεϊ – αεροπλάνα

Κανονικά θα πραγματοποιούνται τα δρομολόγια σε λεωφορεία και τρόλεϊ, καθώς και οι πτήσεις σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας. Σημειώνεται πως η ΟΣΥΠΑ (Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας) είχε εξαγγείλει 24 απεργία, ωστόσο κρίθηκε παράνομη χθες το βράδυ, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, μετά την προσφυγή της ΥΠΑ στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

Τρένα

Κανονικά αναμένεται να πραγματοποιηθούν και τα δρομολόγια στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας.