Απεργία ΣΕΗ: Η ΕΝΘΕΠΑ ξεκαθαρίζει – Τα περισσότερα θέατρα θα λειτουργήσουν κανονικά

Τις φήμες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες και ήθελαν όλα τα θέατρα να παραμένουν κλειστά το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου λόγω της απεργίας του ΣΕΗ διαψεύδει κατηγορηματικά η Ένωση Θεατρικών Παραγωγών (ΕΝΘΕΠΑ).

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΝΘΕΠΑ κάνει λόγο για γενικευμένη και ανακριβή πληροφόρηση, επισημαίνοντας ότι, όπως συμβαίνει σε κάθε απεργιακή κινητοποίηση, κάποια θέατρα θα συμμετάσχουν, ενώ άλλα θα λειτουργήσουν κανονικά.

«Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα στην απεργία, αλλά εξίσου όλοι έχουν δικαίωμα στην εργασία», τονίζεται χαρακτηριστικά, με την Ένωση να καλεί το κοινό να ενημερώνεται αποκλειστικά από τις επίσημες πηγές και τα ίδια τα θέατρα.

Σύμφωνα με την ΕΝΘΕΠΑ, μια απλή αναζήτηση στις πλατφόρμες πώλησης εισιτηρίων δείχνει ότι περίπου το 70% των προγραμματισμένων παραστάσεων θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Παράλληλα, η Ένωση δηλώνει ότι επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά της απέναντι στη διάδοση ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών.